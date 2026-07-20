Mac Allister y el desgarrador mensaje tras la final: “Siempre hay revancha”

Tras la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, el mediocampista utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de la competencia con una profunda reflexión. El futbolista valoró el camino recorrido junto al grupo que lidera Lionel Scaloni y expresó que "Hoy se termina un nuevo Mundial y solamente me queda por decirles: ¡Muchas gracias por todo muchachos!".

En su mensaje, el jugador analizó lo que dejó la competencia y remarcó que los mejores recuerdos superan el resultado deportivo. Al respecto, aseguró que "Este Mundial tuvo muchas emociones, muchos momentos felices que compartimos con amigos, familia y hasta desconocidos. Y creo que en gran parte eso es lo que cuenta, a veces no es cómo termina, sino cómo fue todo el proceso, y lo que se vivió y disfrutó".

El deportista sostuvo que el fútbol implica aprender de las caídas y manifestó que "A veces las cosas no terminan como uno quiere, y es normal. A veces se gana y a veces se pierde".

Con una mirada optimista sobre el futuro del plantel, el integrante de la albiceleste confió en que el equipo seguirá brindando satisfacciones a sus seguidores. En ese sentido, sostuvo que "Nos dieron muchísimas alegrías, y todavía quedan muchísimas más por llegar, así que a no bajar los brazos y seguir adelante, porque en el fútbol siempre hay revancha. Volveremos más fuertes, eso hay que darlo por hecho. Son un grupo excelente y maravilloso, y no dudo que nos darán muchas más alegrías".

Para finalizar su publicación, el mediocampista agradeció a la comunidad que acompañó su cobertura durante el torneo. El futbolista señaló que "¡Gracias a toda la gente que apoyó la cuenta en este proceso mundialista, y a toda la que vendrá! Se siente muy lindo tener esta comunidad tan hermosa. Gracias de corazón".

El cierre del posteo incluyó una declaración de orgullo nacional donde afirmó "Con esta Selección que nos dio tantas alegrías, agradecerles infinitamente por todo lo lindo que me hicieron, y me harán vivir. Siempre argentino. ¡Vamos Argentina!".