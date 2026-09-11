Macabro hallazgo en una antigua panadería de Posadas: había 30 ataúdes y dos urnas

La disputa familiar por la titularidad de un local comercial de Posadas, Misiones, derivó en un insólito hallazgo. Durante tareas de limpieza y reacondicionamiento, un matrimonio encontró dos urnas funerarias que contendrían cenizas, además de un cajón de tamaño infantil. Días antes, en el mismo inmueble, habían sido encontrados alrededor de 30 ataúdes.

El local está ubicado sobre la avenida Chacabuco y durante años funcionó como una panadería. El inmueble se encuentra actualmente involucrado en un proceso sucesorio y es escenario de un conflicto entre integrantes de una familia por la ocupación y titularidad del espacio.

Según relató Valeria González, pareja de uno de los involucrados en la disputa, las urnas fueron encontradas durante la mañana mientras realizaban tareas de limpieza. La mujer aseguró que los recipientes tenían etiquetas con datos que permitirían identificar a las personas a las que pertenecerían.

“Tenían nombre, apellido y fecha de fallecimiento de las personas a las que pertenecerían”, explicó González a Misiones Online.

Las urnas tenían datos de identificación

De acuerdo con la información difundida por el medio misionero, una de las urnas tendría datos correspondientes a una casa velatoria de Candelaria, mientras que la otra estaría identificada con la empresa Morada del Avá, vinculada a un crematorio y un cementerio parque de Oberá.

En este último caso, la etiqueta permitiría establecer que los restos corresponderían a una persona fallecida en 2022. Las circunstancias en las que ambas urnas llegaron al antiguo local comercial todavía no fueron determinadas.

González manifestó que no manipuló los recipientes y que, tras encontrarlos, comunicó inmediatamente la situación a su abogado para iniciar las actuaciones correspondientes.

El nuevo descubrimiento se produjo pocos días después de que la familia encontrara aproximadamente 30 féretros almacenados dentro del mismo inmueble. Entre los elementos también había un cajón de dimensiones infantiles.

Un conflicto familiar que terminó con intervención judicial

La presencia del material funerario quedó expuesta en medio de una disputa por la propiedad. Según el relato de González, el conflicto se inició después de la muerte de su suegro, cuando comenzó una discusión entre familiares respecto de la ocupación del terreno.

La mujer y su marido habían sido desalojados del lugar, pero posteriormente obtuvieron autorización judicial para ingresar nuevamente al inmueble. Fue durante esas visitas cuando se encontraron con los ataúdes y, posteriormente, con las urnas.

“Fue espantosa la escena, era un desorden, me faltan herramientas de panadería. No sé qué hacían acá, no sé quién es el dueño”, había expresado González al referirse al estado en que encontraron el local.

La situación provocó la intervención de la Policía y de la Justicia, además de la participación de una negociadora para intentar mediar en el conflicto familiar.

Ahora, las autoridades deberán determinar el origen de los ataúdes y las urnas, establecer quién los almacenó en el inmueble y verificar la identidad y procedencia de los restos que contendrían los recipientes funerarios. También deberán determinar si la presencia de estos elementos está vinculada con alguna actividad comercial desarrollada anteriormente en el lugar.