Macri a Pichetto: "Es una persona que quiere lo mejor para los argentinos"

El presidente Mauricio Macri elogió a su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, a quien calificó como "un patriota que quiere lo mejor para los argentinos".

Para el jefe de Estado, Pichetto es alguien "que primero piensa en los argentinos y en la patria, porque siente un compromiso con el país, y después en términos personales". Macri se expresó en estos términos sobre el dirigente peronista durante el Precoloquio de IDEA – Vaca Muerta, llevado a cabo en Neuquén.

"Hace poco uno dijo que cuando se va de Argentina 20 días siente que todo cambió. Y si se va 20 años nada cambió. Estamos para cambiar eso. Miguel Pichetto tiene ese compromiso. Hubo discusiones, debates y en muchos de ellos, con absoluta sinceridad. Apoyó transformaciones complejas, aún frente a la crítica de una enorme parte de su partido", respondió Macri cuando fue consultado sobre la fórmula que encabezará.

"Encontré una persona que primero piensa en los argentinos, en la patria, su compromiso por la Nación o en la gobernabilidad que en su persona o en su partido. Es un valor importante. Durante décadas los argentinos hemos arrastrado esta obsesión por el atajo, la viveza, el aprovechamiento y que no nos llevó a ningún lugar", remarcó.

El Presidente tomó la palabra luego de la exposición del gobernador neuquino Omar Gutiérrez. Estuvo acompañado en el escenario por Gastón Remy, presidente de IDEA y CEO de Vista Oil & Gas, y Federico Procaccini, presidente del 55° Coloquio y CEO de Openbank.

"La verdad que cuando me plantearon esta idea de hacer el Precoloquio acá les dije que era una genialidad. Porque es raro tratar de entender lo que pasa en Vaca Muerta, por más que uno lo exprese o lo cuente lindo, mucha gente lo expresa bien. Otra cosa es sentirlo, vivirlo. Los banqueros prestan la plata para algo, está bueno que pasen y vean lo que pasa con ese dinero", indicó Macri.

"Lo que hemos generado es un espacio de diálogo, en un país que siempre le ha costado dialogar, entenderse", expresó Macri, quien decidió "no hablar de números" y "reflexionar sobre los valores que tenemos que tener en cuenta hoy".

"Tenemos que tener dos cosas fundamentales: constancia y humildad. Constancia para no cansarnos de hacer las cosas que funcionan. Porque a veces somos tan inteligentes que nos cansan las cosas bien y la queremos hacer distinto. Y si algo funciona hay que profundizarlo, tan simple como eso", manifestó Macri, quien buscará ser reelegido en octubre mediante una alianza anunciada que fue comunicada ayer por la tarde.

"Los americanos dicen que si algo no está roto no lo arregles. Esto es lo que tenemos que pensar. Si con esta mesa logramos algo, tenemos que continuar en este camino. Tenemos que tener la humildad de entender que no somos especiales, somos muy buenos, y podemos hacer las cosas muy bien", ratificó.

"Lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho. Ser mejores en lo que hemos sido hasta el presente. Ratificar esto. Pero lo más importante también es ser previsibles, estas reglas que generamos no las podemos cambiar", indicó el mandatario.

Macri se pronunció a favor de promulgar una ley sobre exportación de gas. "Tenemos que seguir trabajando juntos para hacer lo mejor. Esto sirvió mucho para lo que estábamos importando. Cuando tengamos listo el caño del Litoral terminaremos de importar. Pero tenemos que bajar costos. Usar todo el conocimiento agregándole energía, un proceso que recién en comienza".