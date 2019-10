Macri acusó al kirchnerismo de "infectar el país de narcotráfico" y de actos de corrupción

POR AGENCIA TÉLAM

El presidente Mauricio Macri, candidato a la reelección de Juntos por el Cambio, acusó hoy al kirchnerismo de "infectar al país de narcotráfico", de ejercer la corrupción y de "entregar un país destruido en su economía", al exponer en el segundo debate de postulantes presidenciales previo a los comicios generales del domingo próximo.



El jefe de Estado atacó duramente a su rival del peronista Frente de Todos, Alberto Fernández, quien también expresó severos conceptos contra Macri e incluso involucró en el debate al fallecido padre del mandatario, Franco Macri.



"Aguantar la agresividad kirchnerista es duro, pero aguantar que digan que ellos son los que saben es imposible, que digan que tienen la solución es increíble", dijo Macri, quien expresó resignadamente que en las próximas tres semanas deberá seguir escuchando las críticas y afirmaciones opositoras -confiado en que habrá balotaje- y que por ello espera "haberme ganado el Cielo".



Y auguró: "No solo vamos a dar vuelta esta elección. Vamos a dar vuelta la historia de la Argentina".



"Es increíble que crean que nos olvidamos de que nos mintieron doce años, que entregaron el país destruido en su economía y que lo infectaron de narcotráfico", enfatizó en uno de sus ataques más duros al kirchnerismo.



Durante los distintos tramos de su exposición, Macri acusó a los anteriores gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner de falsear la realidad, al tiempo que reivindicó el accionar de su administración.



Hacia el final de sus intervenciones, Macri anunció a los tenedores de créditos UVA para vivienda que las cuotas "se van a actualizar desde el primero de enero por (evolución de) salarios y no por inflación".



El Presidente sostuvo que "es indignante escucharlos hablar de pobreza, no les creo nada; durante 24 de los últimos 30 años gobernaron ellos y lo único que hicieron fue ocultar la pobreza y crear clientelismo".



Y clamó que desde su gobierno "queremos que (los ciudadanos) sean libres, no los sigan usando y no sean parte del clientelismo".



"Son tantas las diferencias que tenemos, que ellos no aceptan, no creen, no ven, que (el presidente de Venezuela Nicolás) Maduro es un dictador. Eso ya marca una enorme diferencia entre nuestra visión de la democracia y la visión de ellos", dijo en una de sus réplicas a Fernández.



Asimismo, afirmó que "nosotros de verdad creemos en el federalismo" y resaltó que "desde el primer día trabajé codo a codo con todos los gobernadores independientemente de su pertenencia política y les dimos más recursos".



El primer mandatario sostuvo que "hice 300 mil kilómetros recorriendo el país como presidente, porque creo en lo que estoy haciendo. Creo de verdad que el futuro de la Argentina pasa por el desarrollo federal de este país".



Y refutó: "Ahora el kirchnerismo habla de federalismo, después de prepotear a propios y ajenos con látigo y chequera para tenerlos todos disciplinaditos, gobernadores y diputados".



En el capítulo donde se abordó la infraestructura, Macri denunció que "en la obra pública encontramos una matriz de corrupción. Se robaban la plata de las obras" y aclaró que "no lo digo yo, sino los jueces que condenaron a (los ex funcionarios Julio) De Vido, (Ricardo) Jaime y (José) López".



"Lo dijo (el ex ministro y candidato presidencial Roberto) Lavagna, que renunció denunciándolo. (Alberto) Fernández se quedó gobernando tres años más y se fue sin denunciar nada", amplió.



En otra respuesta a Fernández, Macri sostuvo que "es difícil creer que usted no vio nada. Los departamentos de (el ex secretario presidencial Daniel) Muñoz, las valijas de (Guido) Antonini Wilson, los bolsos de (José) López, la efedrina".



"Los vio Lavagna del otro lado de la calle y usted que estaba en la oficina de al lado dice que hubo 'un descuido ético' de Néstor (Kirchner) y Cristina (Kirchner", agregó.



"Por el precio de una autopista kirchnerista nosotros hacemos dos", sostuvo también para diferenciarse.



En ese contexto, acusó al kirchnerismo de "importar 20.000 kilos de efedrina que se usaba para elaborar drogas y transformarnos en productores del nacrotráfico internacional".



Al resaltar los logros de su gobierno, Macri dijo que "dimos vuelta la energía después de la peor gestión energética de la historia, que nos dejó sin gas ni petróleo y con cortes todos los veranos".



"Hoy tenemos Vaca Muerta relanzado, con energías renovables que llegan a abastecer el 10% de la demanda y redujimos los cortes en un 40%", detalló.



Macri aseveró además que "siempre he sido coherente con las ideas que defiendo, saben lo que pienso, lo que hice y lo que voy a hacer y que no cambio para acomodarme. Y tengo un compañero de fórmula que siempre da la cara", en referencia a Miguel Pichetto.



Sobre la seguridad dijo que "en este tema, como en muchos otros, somos distintos. Ellos abandonan a las víctimas del delito, alientan las barras bravas, menosprecian las fuerzas de seguridad, descuidan las fronteras. Esa es la política de seguridad del kirchnerismo y no van a cambiar".



"Nosotros estamos con las víctimas del delito, apoyamos las fuerzas de seguridad, combatimos las mafias, desde las barras bravas hasta el narcotráfico. Esto es lo que hicimos estos cuatro años y lo vamos a seguir haciendo", amplió.



Afirmó además que "habrán visto que en las últimas semanas el kirchnerismo volvió a ponerse agresivo. Y es por lo que están haciendo ustedes. Cientos de miles de argentinos marchando con alegría, en paz, con libertad, convencidos de que con corazón y con fuerza vamos a dar vuelta esta historia".



También, en su embate a su rival peronista, Macri dijo que "esta semana quedó claro que el kirchnerismo y Alberto Fernández son lo mismo. Creo que Alberto Fernández dijo la primera vez una verdad en toda la campaña: 'Cristina y yo somos lo mismo'", y aseveró que "el autoritarismo destruye la posibilidad de crecer".



En otro segmento el primer mandatario dijo que "lo único que reconoce Alberto Fernández de nuestro gobierno es haber normalizado el INDEC", y exclamó: "Qué paradoja, porque él fue el que firmó el primer decreto interviniéndolo".