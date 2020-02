Macri destaca nomeação de Grossi na OIEA como "um acontecimento histórico" para a Argentina

POR AGENCIA TÉLAM 29 de octubre de 2019

O presidente Mauricio Macri destacou hoje a eleição do argentino Rafael Grossi como diretor-geral do Organismo Internacional de Energia Atômica (OIEA) e afirmou que sua nomeação é um "acontecimento histórico" no compromisso da Argentina com a não proliferação e o uso pacífico da energia nuclear.







"Parabéns para Rafael Grossi por sua eleição como Diretor-geral da OIEA, primeiro latino-americano que estará comandando este organismo. Esta conquista argentina é um acontecimento histórico em nosso compromisso com a não proliferação e o uso pacífico da energia nuclear", escreveu Macri em seu Twitter.







Por sua vez, o chanceler Jorge Faurie também destacou a nomeação de Grossi e disse que significa um "reconhecimento da trajetória nuclear" da Argentina. "A Argentina conseguiu esta manhã um relevante triunfo ao ser eleito Rafael Grossi como novo Diretor do Organismo Internacional de Energia Atômica", destacou Faurie em seu Twitter.







O representante argentino conseguiu 24 votos dos 35 Estados que conformam a Junta de Governadores da agência nuclear da ONU, que é seu organismo executivo.