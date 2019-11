Macri dijo que aportará "desde una oposición constructiva y responsable" después del 10 de diciembre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que después del 10 de diciembre seguirá "tratando de aportar desde una oposición constructiva y responsable", y que espera que las "bases" que deja su administración en cuanto a infraestructura de conectividad permita al nuevo gobierno "seguir transformando" el país.



Así lo expresó durante el acto de inauguración de la nueva estación elevada Sáenz del ferrocarril Belgrano Sur, ubicada en el barrio porteño de Nueva Pompeya, preparada para recibir a 4000 pasajeros por día.



"Son doce años de este proceso de transformación de la Ciudad", dijo Macri trazando una continuidad entre su gestión en la Ciudad y la de su sucesor, el reelecto jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.



En ese sentido, añadió que "me llena de orgullo que lo hayan elegido a Horacio" para seguir al frente del Ejecutivo capitalino, y consideró que "reconociendo su capacidad y su fuerza" fue "el primer jefe de Gobierno porteño elegido en primera vuelta" en los comicios pasados.



"Es lo mismo que espero que continúe a nivel nacional, con estas bases que hemos dejado en cada rincón del país, que en muchos casos tiene que ver con infraestructura de conectividad, es una base que le va permitir le va a permitir al gobierno que viene seguir transformando, seguir construyendo", manifestó el Presidente en su breve discurso.



"En lo que respecta a mí, seguiré ahí, donde me toca ahora, tratando de aportar desde una oposición constructiva y responsable, porque todos hemos aprendido que se puede, que jamás no nos tenemos que volver a resignar", apuntó finalmente.