Macri: "Es de muy mal gusto citar a quien no está en este mundo y no se puede defender"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Mauricio Macri replicó severamente hoy a Alberto Fernández por haber aludido a su padre, Franco Macri, y advirtió que "es de muy mal gusto citar a una persona que no está en este mundo y no se puede defender".



Macri acusó a Fernández de querer "tapar los bolsos de (José) López, la efedrina. las 51 obras de Lázaro Báez", entre otras cuestiones denunciadas como hechos de corrupción del anterior gobierno y le espetó que "es imposible de creer que usted no vio nada" cuando era jefe de Gabinete.