Macri pidió al campo que dialogue "con la mejor predisposición" con el nuevo gobierno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Mauricio Macri pidió hoy al campo que dialogue "con la mejor predisposición" con el nuevo gobierno electo y que deje atrás "encontronazos de décadas anteriores que no funcionaron", para estar "todos juntos tirando del mismo lado del carro" y cumplir un "rol fundamental en la construcción de una Argentina verdaderamente federal".



Al encabezar el acto de presentación del informe de gestión del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el que destacó el aumento de las exportaciones, las cosechas récord y el acuerdo Mercosur- Unión Europea, entre otras metas alcanzadas durante su gestión, Macri pidió también "cuidar este legado" que deja su gobierno.



"En estos años hicimos muchas cosas juntos, todo esto lo logramos con seriedad, con reglas claras, por eso hoy el punto de partida es más sólido, estamos mejor preparados y parados para los desafíos que vienen", dijo el Jefe del Estado, quien consideró que entre la gente del campo "no tiene que haber lugar para el miedo, sino para el orgullo".



"No hay que tener miedo", sino "la convicción de que finalmente lo que estamos haciendo es a favor de los argentinos", para generar "un crecimiento con arraigo, federal, desarrollado", aseveró Macri y se manifestó "contento" y con "doble satisfacción porque avanzamos a partir de una herramienta muy sencilla pero que lamentablemente no siempre fue usada en nuestra sociedad, que es el diálogo".



En ese punto pidió que "entre argentinos nos podamos entender, que dejemos atrás encontronazos de décadas anteriores que no funcionaron", al aludir a los conflictos generados a partir del 2008 entre el gobierno kirchnerista y el campo, y consideró que tenemos que "darnos la oportunidad de que ese diálogo exista".



Invitó, en un tono de moderación, que "todos vayan con la mayor predisposición a sentarse con las nuevas autoridades", en referencia al presidente electo Alberto Fernández, porque así "vamos a estar todos juntos, tirando del mismo lado del carro".



Macri resaltó que este diálogo es necesario "hoy más que nunca porque esto es una máquina que se puso en marcha y no hay que pararla porque por este camino va a haber más empleo, más oportunidades, más desarrollo, y cuando uno entra en la senda del cambio y del círculo virtuoso lo único que tiene que hacer es, cuando las cosas funcionan, continuar haciéndolas de la misma manera".



El presidente agradeció al campo el compromiso y el esfuerzo realizado en estos cuatro años y elogió su capacidad de recuperación, ya que después de atravesar dificultades, con una economía que creció "más lento de lo que esperábamos" y la "peor sequía de los últimos 50 años, otra vez volvió a sorprender a todos los argentinos".



Con "garra, con fuerza, ustedes generan una enorme esperanza", son "grandes, pudieron aprovechar al máximo cada una de las oportunidades que fuimos abriendo entre todos", dijo Macri a los productores, a quienes llamó "inversores seriales, que donde hay un mango compran maquinaria, invierten en tecnología y combinan oportunidades con esas tradiciones que nos hacen también sentir orgullosos".



Tras resaltar las "enormes oportunidades que se abren para nuestras economías regionales" con el "histórico acuerdo Mercosur-Unión Europea, auguró que "la familia del campo va a marcar una vez más el futuro de todo el país", donde "siguen siendo el motor de la Argentina".



En el mismo sentido subrayó que "el campo tiene un rol fundamental en construir una Argentina verdaderamente federal", y aseguró que el objetivo de su gobierno siempre fue llevar la producción fuera de "nuestras fronteras", donde se abrieron "más de 250 nuevos mercados", para dejar de ser "el granero del mundo" y transformarse en "el supermercado" que aporta valor agregado a sus productos.