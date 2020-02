Macri viaja para Espanha e Brasil antes de entregar o poder em 10 de dezembro

POR AGENCIA TÉLAM 13 de noviembre de 2019

O presidente Mauricio Macri realizará em dezembro as duas últimas viagens de seu governo, tendo como destino a cúpula do clima das Nações Unidas, conhecida como COP25, que será celebrada em Madri (Espanha), e a Cúpula do Mercosul, a ser realizada no Brasil.



Serão as duas últimas ocasiões que representará o país em fóruns internacionais como presidente, dado que em 10 de dezembro transferirá a presidência para o presidente eleito, Alberto Fernández.



Macri tem previsto voar a Madrid em 1 de dezembro, para participar - 2 e 3 do referido mês- na Conferência de Nações Unidas sobre a Mudança Climática que terá como sede IFEMA, a Feira de Madri.



Macri viajará acompanhado pelo chanceler Jorge Faurie; o secretário de Assuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, e o secretário de Governo de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sergio Bergman, embora pudesse acompanhar também algum outro funcionário, anteciparam fontes oficiais.



Em 4 de dezembro Macri já estará de volta em Buenos Aires, mas por pouco tempo, porque esse mesmo dia, ou no dia seguinte, viajará para a localidade de Bento Gonçalves, no Brasil, onde entre 4 e 5 de dezembro será realizada uma nova Cúpula do Mercosul, cenário em que Brasil transferirá a presidência pro-tempore do bloco em mãos do Paraguai.