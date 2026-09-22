El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un acuerdo con su par de Estados Unidos, Donald Trump, para coordinar acciones destinadas a reducir las tensiones en los mercados energéticos internacionales. El entendimiento también contempla la protección de infraestructuras críticas en Medio Oriente y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El anuncio se conoció después de una reunión que ambos mandatarios mantuvieron en Nueva York, donde Macron participa de la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente francés informó los principales puntos del encuentro a través de una publicación en X.

El foco puesto en Ormuz

Uno de los principales temas abordados fue la situación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo y gas. Según Macron, ambos gobiernos buscarán garantizar la libertad de navegación y proteger las infraestructuras críticas de Medio Oriente.

Francia ya había manifestado su disposición a participar de iniciativas destinadas a garantizar el paso seguro por Ormuz. En marzo, junto con otros países, había reclamado el respeto por la libertad de navegación y el derecho internacional.

También hablaron sobre Ucrania

Macron y Trump también analizaron la guerra entre Rusia y Ucrania durante el encuentro. Ambos coincidieron en impulsar una moratoria sobre los ataques contra instalaciones vinculadas al sector energético y la infraestructura civil ucraniana.

El mandatario francés sostuvo que las poblaciones civiles deben ser protegidas y planteó la necesidad de comenzar lo antes posible una negociación seria sobre las condiciones necesarias para alcanzar la paz entre Moscú y Kiev.

La defensa de Ucrania

Tras la reunión, Macron calificó la conversación con Trump como “muy buena” y “muy constructiva”. También indicó que ambos abordaron la necesidad de reforzar con mayor rapidez las defensas de Ucrania, particularmente mediante interceptores.

El presidente francés señaló además que el fortalecimiento del sistema energético ucraniano continúa siendo una prioridad. Macron anticipó que abordaría la posibilidad de frenar los ataques contra instalaciones energéticas durante su encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.