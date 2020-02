Madelón: "El planteo fue bueno, pero no fuimos claros para terminar las jugadas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de Unión de Santa Fe, Leonardo Madelón, sostuvo hoy que el planteo de su equipo "fue bueno", pero admitió que "no estuvo claro para terminar bien las jugadas", en la derrota 1-3 ante Estudiantes en La Plata, por la 18va. fecha de la Superliga.



Madelón dijo en el estadio Jorge Luis Hirschi que el planteo "fue buscar por las bandas cuando cortaba, pero no estuvo estuvo claro para terminar las jugadas".



El entrenador manifestó que cuando Estudiantes se puso en ventaja "empezó a manejar la pelota y ganó bien".



"Encima cuando descontamos llegó enseguida la expulsión, el penal y ya no pudimos hacer nada", añadió Madelón.



Según el técnico de Unión "no fue un partido brillante pero la jerarquía del rival cuando tuvo sus chances fue clave".



"Ahora tenemos un partido importante el jueves por la copa y le apuntamos a eso", en referencia a la primera fase de la Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil, que se jugará ese día a las 21.30 en el estadio 15 de Abril de la capital santafesina.