Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: “Era muy gay para ella”

Marta Fort sorprendió al contar en televisión una desconocida anécdota sobre Ricardo Fort y Madonna. Durante una distendida charla de cocina con Julieta Nair Calvo, la joven participante reveló detalles inéditos del día en que la diva internacional de la música intentó acercarse a su padre en una fiesta privada.

Todo comenzó cuando Julieta Nair Calvo le consultó a Marta Fort por sus gustos musicales y por las canciones que compartía con el empresario. En ese instante, la influencer mencionó a artistas icónicas como Lady Gaga y entonó un fragmento del popular tema musical titulado "Bad Romance".

La conversación cambió de rumbo cuando le preguntaron si Ricardo Fort había llegado a cruzarse con la cantante estadounidense. Ante esa duda, la joven aclaró que su padre no estuvo con ella pero sí salió de fiesta con Madonna y con la diseñadora Donatella Versace en su momento.

Sorprendida por la revelación, Julieta Nair Calvo quiso indagar sobre la posibilidad de una atracción. En ese momento, Marta Fort lanzó una contundente afirmación y aseguró entre risas sobre la reina del pop que "Madonna se lo quiso levantar", aunque luego remató diciendo que "era lastimosamente muy gay para ella".

Los antecedentes de este cruce se remontan a 1992 en la ciudad de Los Ángeles. En una crónica periodística titulada "El real Super Chad", realizada por Eddie Fitte en Vida real el 25 de noviembre de 2025, se detalló que un productor de Sire Records invitó al mediático al rodaje del videoclip "Deeper and Deeper", donde conversó brevemente y actuó como extra en una escena de baile.

Años después, a mediados de los noventa, la diseñadora Donatella Versace invitó al empresario a cenar en su casa tras trabajar en un catálogo de su firma, antes de acudir a la célebre White Party de Miami. La invitada principal era la propia cantante, quien lo habría reconocido tras su anterior encuentro en la zona de California.

Esas exclusivas reuniones y festejos posteriores le permitieron al mediático sumar valiosos contactos mientras buscaba abrirse camino como cantante. El detalle del supuesto intento de seducción por parte de la artista no figuraba en aquellos relatos y fue aportado de forma exclusiva por su hija durante su charla en MasterChef Celebrity.

La admiración de la joven por la estrella internacional también quedó a la vista en la última noche de Halloween. La participante publicó imágenes en sus redes sociales luciendo un vestuario inspirado en el que la cantante llevó durante el Blond Ambition World Tour de 1990 y escribió junto a las fotos la frase "Disfrazada de mi madre @madonna".