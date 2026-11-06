Guadalupe Isabel Robledo denunció que Osuthgra lleva dos meses sin entregarle la medicación que su hijo de tres años necesita para controlar sus convulsiones. El niño tiene parálisis cerebral y epilepsia, y su madre aseguró este jueves 5 de noviembre que no dispone de las dosis necesarias para continuar el tratamiento. La falta de cobertura, afirmó, también alcanza a una silla postural, alimentación especial, pañales y atención domiciliaria.

“Mi hijo mañana a las siete de la mañana tiene que tomar su medicación y no la tiene”, declaró a DIARIO HUARPE. Contó que pasó prácticamente toda la jornada en las oficinas de la obra social, pero regresó a su casa sin una solución.

Dos meses sin recibir sus medicamentos

La mujer explicó que la cobertura de su hijo depende de la afiliación de su padre y que, según le comunicaron, la entrega de medicamentos quedó interrumpida por la finalización de un convenio con una farmacia.

Ante la falta de provisión, recurrió a los hospitales Marcial Quiroga y Rawson, donde le indicaron que no podían entregarle esa medicación porque el niño cuenta con obra social. Durante una internación reciente sí recibió fármacos y pudo guardar algunas dosis, pero esa reserva se está agotando. El costo de comprarlos por su cuenta supera sus posibilidades.

“El más económico sale $70.000 la caja y él por mes tiene que tomar tres cajas”, explicó. También mencionó un medicamento de hasta $300.000 por caja, con una necesidad de tres mensuales, según su testimonio.

La silla postural que nunca llegó en condiciones

Robledo sostiene que lleva dos años y medio reclamando una silla adecuada para su hijo. Hace aproximadamente un año recibió una, pero aseguró que correspondía a un niño de unos 15 años y no sirve para las necesidades del pequeño.

“Es la silla que ellos me pueden dar y como que me tengo que quedar con esa silla”, relató sobre la respuesta que dice haber recibido. Recordó que el dispositivo requerido inicialmente costaba unos $3,5 millones, aunque ahora su hijo necesita un modelo diferente por su crecimiento.

También denunció demoras en terapias indicadas por especialistas y dificultades para contar con transporte para asistir a los tratamientos.

Sin leche, pañales ni internación domiciliaria

La madre contó que su hijo presentaba bajo peso y que el pediatra pidió otra fórmula láctea y un suplemento alimentario. Según afirmó, la obra social consideró demasiado costosa la prestación y lleva más de seis meses sin entregarle la leche indicada.

Con los pañales ocurrió algo similar. Los de una marca le provocaban irritación y, tras una indicación médica, recibió otro tipo durante dos meses. Luego, aseguró, volvieron a ofrecerle los anteriores y hace alrededor de dos meses que no recibe pañales.

La internación domiciliaria, que había sido indicada cuando el niño necesitó una sonda, también fue suspendida hace unos tres meses, según Robledo. Después de esa interrupción volvió a estar internado en el Hospital Marcial Quiroga.

Convocó a una concentración frente a Osuthgra

La mujer señaló que buscó asesoramiento jurídico para presentar un amparo, pero le informaron que primero debía enviar una carta documento. También dijo que encontró obstáculos para reclamar ante la Superintendencia de Servicios de Salud porque el titular de la afiliación es el padre del niño y, según ella, no accede a firmar.

“Yo quiero hacer las cosas, pero no puedo”, expresó. Como respuesta a las esperas sin solución, convocó a una concentración el martes 10 de noviembre a las 11 frente a la sede de Osuthgra, con la intención de que alguien atienda el pedido urgente por su hijo.

Los incumplimientos denunciados corresponden al testimonio de Robledo. Al momento de esta publicación no se cuenta con una respuesta de la obra social sobre el estado de las prestaciones reclamadas. La familia necesita una solución inmediata para garantizar la continuidad del tratamiento prescrito.