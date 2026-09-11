El nuevo circuito Madring de Madrid tuvo este viernes su primer gran accidente antes del debut de la Fórmula 1. El protagonista fue el piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak, de 20 años, quien perdió el control de su auto de Fórmula 2 en la curva 19, impactó contra las protecciones y terminó con el monoplaza envuelto en llamas.

A pesar de la violencia del choque, el piloto de ART Grand Prix logró salir del vehículo por sus propios medios y no sufrió heridas de gravedad. El incidente obligó a detener los entrenamientos con bandera roja y demandó la intervención de los comisarios y los bomberos.

El momento del accidente

Inthraphuvasak perdió el control del monoplaza en la salida de la curva 19, una zona en la que los pilotos circulan a gran velocidad. El vehículo golpeó con la parte trasera contra el muro y, después del impacto, comenzó a incendiarse.

El fuego se concentró principalmente en la parte posterior del auto. El piloto consiguió abandonar rápidamente el habitáculo mientras los equipos de emergencia ingresaban al sector para controlar las llamas.

La sesión de Fórmula 2 quedó interrumpida durante alrededor de media hora mientras se retiraba el vehículo y se limpiaba la pista. Debido a la demora, los pilotos tuvieron muy poco tiempo para completar la práctica una vez que el circuito volvió a quedar habilitado.

Un circuito que ya genera preocupación

El accidente volvió a poner en el centro de la escena las características del Madring, el nuevo circuito semiurbano que recibe este fin de semana al Gran Premio de España.

El trazado tiene aproximadamente 5,4 kilómetros y 22 curvas, con varios sectores estrechos y muros muy próximos a la pista. Durante las pruebas previas de Fórmula 3 realizadas en agosto se registraron 19 banderas rojas, 11 de ellas provocadas por accidentes.

La cercanía de las barreras ya había sido señalada por varios pilotos de Fórmula 1. George Russell sostuvo que podría ser uno de los circuitos más arriesgados del calendario debido a las curvas de alta velocidad y la escasez de margen para corregir errores.

El estreno de la Fórmula 1

El accidente de la F2 ocurrió antes de que los pilotos de Fórmula 1 salieran a pista para sus primeras sesiones oficiales en Madrid. El nuevo escenario reemplaza al Circuito de Barcelona-Cataluña como sede del Gran Premio de España y marca el regreso de la máxima categoría a Madrid después de 45 años.

Pese al fuerte accidente de la categoría telonera, las primeras prácticas de F1 pudieron desarrollarse con relativa normalidad. Kimi Antonelli, de Mercedes, fue el más rápido en la segunda sesión, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton.