Maduro afirma que "corre peligro" la vida de Evo Morales y llama a no aceptar "este golpe de Estado"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que la vida del ex mandatario boliviano Evo Morales corre peligro después de que renunciara ayer a su cargo y pidió no aceptar "este golpe de Estado".



"Está en peligro la vida de Evo Morales, debemos salvar a Evo Morales porque los fascistas son fascistas, con su racismo y su odio creen que llegó la hora de acabar con la vida de Evo", alertó Maduro anoche en conversación telefónica transmitida por el canal estatal VTV.



Maduro llamó a los gobiernos, líderes y movimientos políticos a solidarizarse con Morales, un gran aliado de la llamada revolución bolivariana, que anunció su dimisión después de casi 14 años en el poder en un video desde algún lugar indeterminado, tras haber dimitido junto a la mayoría de los miembros de su gobierno.



"Levantemos la bandera de la defensa de la democracia en Bolivia, no aceptemos este golpe de Estado y cuidemos la vida del compañero Evo Morales que está en peligro", insistió.