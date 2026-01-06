Tras su captura en Caracas el pasado sábado de madrugada, en una operación coordinada por fuerzas especiales estadounidenses que incluyó ataques a sistemas de defensa aérea, Nicolás Maduro ha designado como su defensor principal a Barry Pollack. El abogado penalista de Washington es reconocido internacionalmente por haber negociado la libertad de Julian Assange y por su éxito en litigios complejos, como la absolución de Michael Krautz y la exoneración de Martin Tankleff.

El ex mandatario fue trasladado desde una nave de la Marina estadounidense hasta el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, donde permanece bajo custodia reforzada por riesgo de ataques. La fiscalía de Nueva York lo acusa de liderar una estructura estatal que facilitó el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, con el apoyo de las FARC, el ELN, carteles mexicanos y el Tren de Aragua. Los cargos incluyen narcoterrorismo, conspiración, lavado de dinero y delitos relacionados con armas. El equipo legal de Pollack prevé atacar la captura y la jurisdicción mediante argumentos de inmunidad.

Ante este escenario, se han producido diversas declaraciones de actores clave. Edmundo González Urrutia señaló que “la normalización de Venezuela será posible cuando se respete la voluntad del pueblo”. María Corina Machado, por su parte, agradeció la captura afirmando: “Las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista para empezar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro a la justicia, significa que 30 millones de venezolanos ahora están más cerca de la libertad”.

Desde el entorno familiar, el hijo de Maduro manifestó que “la historia dirá quiénes fueron los traidores”. Finalmente, la actual jefa interina del régimen, Delcy Rodríguez, hizo un llamado público e invitó a Estados Unidos a “trabajar juntos en una agenda de cooperación” tras la detención del ex dictador. Para el chavismo, la situación resulta políticamente incómoda, ya que Maduro queda ahora sometido a las reglas procesales del sistema judicial estadounidense.