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Maduro pidió unión y solidaridad ante la tragedia en Venezuela

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro difundió un mensaje de solidaridad luego de los terremotos que golpearon al país y exhortó a la población a mantenerse unida para enfrentar la emergencia.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Nicolás Maduro en una imagen de su etapa como presidente, hoy detenido tras un operativo estadounidense. (Archivo) 

Nicolás Maduro se pronunció tras los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela y dejaron decenas de muertos, cientos de heridos y graves daños materiales en varias regiones del país. A través de un mensaje difundido en redes sociales, llamó a la población a mantener la calma, la solidaridad y la unidad nacional frente a una de las mayores tragedias naturales de los últimos años. 

En su comunicado, el dirigente venezolano sostuvo que “en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor”, al tiempo que instó a las comunidades a cuidar a los niños, adultos mayores y personas enfermas. Además, pidió respaldar el trabajo de los equipos de rescate, bomberos, personal sanitario, voluntarios y organismos de emergencia desplegados en las zonas afectadas. 

El mensaje del exmandatario. (Gentileza)

Maduro también reclamó “máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción” para afrontar las consecuencias de los sismos y colaborar con quienes perdieron familiares, viviendas o bienes materiales. En ese sentido, sostuvo que Venezuela ha superado otras crisis a lo largo de su historia y expresó su confianza en que el país podrá recuperarse nuevamente mediante el esfuerzo colectivo. 

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron severos daños en Caracas, La Guaira, Carabobo, Aragua, Miranda y otras regiones. Las autoridades decretaron el estado de emergencia mientras continúan las tareas de rescate y asistencia a los damnificados. 

En paralelo, dirigentes oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de priorizar la ayuda humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas. Diversos gobiernos y organismos internacionales también ofrecieron asistencia para colaborar con la emergencia que atraviesa el país caribeño. 

Mientras continúan las evaluaciones sobre el alcance de los daños y el número de víctimas, el mensaje de Maduro se sumó a una serie de expresiones de solidaridad dirigidas al pueblo venezolano en medio de una situación que mantiene en alerta a todo el país por la posibilidad de nuevas réplicas y el impacto social de la catástrofe.

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