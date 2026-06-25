Nicolás Maduro se pronunció tras los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela y dejaron decenas de muertos, cientos de heridos y graves daños materiales en varias regiones del país. A través de un mensaje difundido en redes sociales, llamó a la población a mantener la calma, la solidaridad y la unidad nacional frente a una de las mayores tragedias naturales de los últimos años.

En su comunicado, el dirigente venezolano sostuvo que “en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor”, al tiempo que instó a las comunidades a cuidar a los niños, adultos mayores y personas enfermas. Además, pidió respaldar el trabajo de los equipos de rescate, bomberos, personal sanitario, voluntarios y organismos de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

El mensaje del exmandatario. (Gentileza)

Maduro también reclamó “máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción” para afrontar las consecuencias de los sismos y colaborar con quienes perdieron familiares, viviendas o bienes materiales. En ese sentido, sostuvo que Venezuela ha superado otras crisis a lo largo de su historia y expresó su confianza en que el país podrá recuperarse nuevamente mediante el esfuerzo colectivo.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron severos daños en Caracas, La Guaira, Carabobo, Aragua, Miranda y otras regiones. Las autoridades decretaron el estado de emergencia mientras continúan las tareas de rescate y asistencia a los damnificados.

En paralelo, dirigentes oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de priorizar la ayuda humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas. Diversos gobiernos y organismos internacionales también ofrecieron asistencia para colaborar con la emergencia que atraviesa el país caribeño.

Mientras continúan las evaluaciones sobre el alcance de los daños y el número de víctimas, el mensaje de Maduro se sumó a una serie de expresiones de solidaridad dirigidas al pueblo venezolano en medio de una situación que mantiene en alerta a todo el país por la posibilidad de nuevas réplicas y el impacto social de la catástrofe.