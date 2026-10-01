El universo de Mafalda dejó por un momento las historietas para transformarse en una experiencia inmersiva en pleno Buenos Aires. La muestra “Mafalda Inmersiva” abrió sus puertas en el Centro Cultural Recoleta y propone un recorrido por los escenarios, personajes y situaciones más recordadas de la obra creada por Quino.

La exposición ocupa unos 1.300 metros cuadrados y combina escenografías a tamaño real con proyecciones en 360 grados, pantallas interactivas y realidad virtual. Buenos Aires es la primera parada de un proyecto que luego busca desembarcar en distintos puntos de Europa y Latinoamérica.

El recorrido comienza con una maqueta gigante del mundo de Mafalda y continúa por espacios emblemáticos de la historieta. Entre ellos aparecen su casa, el parque y el Almacén Don Manolo, recreados con detalles inspirados en las viñetas originales.

Los personajes de Mafalda, a tamaño real

Dentro de la casa, los visitantes pueden encontrarse con Raquel, la madre de Mafalda, en la cocina; con Guille, el hermano menor de la protagonista; y finalmente con Mafalda en su habitación, acompañada por su característico globo terráqueo.

La propuesta requirió tres años de trabajo y selección de algunas de las tiras más representativas de Quino. Según explicó Damián Kirzner, director y productor general del proyecto, el objetivo fue combinar distintos recursos tecnológicos sin perder la esencia original de la obra.

La experiencia también incorpora estímulos sensoriales. En el Almacén Don Manolo, por ejemplo, se recrea el aroma característico de una fiambrería, mientras que la habitación de Susanita tiene olor a caramelo de frutilla.

Uno de los sectores más llamativos permite que varias personas ingresen simultáneamente, mediante realidad virtual, a una recreación digital del universo de Mafalda.

Una muestra pensada también para nuevas generaciones

Además de apelar a la nostalgia de quienes crecieron leyendo las historietas, la exposición busca acercar la obra de Quino a los más jóvenes. La directora creativa Belén Santa-Olalla señaló que uno de los principales objetivos es lograr que nuevas generaciones conozcan y se vinculen con Mafalda.

La familia de Quino acompañó el desarrollo de la propuesta, aportó material de archivo y participó de distintas instancias de aprobación. Guillermo Lavado, sobrino del historietista, consideró que su tío estaría “muy orgulloso” de la experiencia.

Más de seis décadas después de su creación, la muestra también recupera la mirada crítica que convirtió a Mafalda en un personaje reconocido internacionalmente, con reflexiones sobre la sociedad, la política, la guerra, la amistad y las relaciones humanas.