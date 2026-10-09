Maia Reficco confirmó la separación de Colapinto y reveló si fue por otra mujer

Maia Reficco se sinceró sobre el fin de su relación con Franco Colapinto luego de varias semanas cargadas de rumores en las plataformas digitales. La artista confirmó la ruptura de manera directa en una charla con el medio Puro Show, donde detalló las causas de la distancia y se refirió a los recientes intercambios de su expareja con la modelo Sofía Solá.

La cantante explicó que el quiebre de la pareja se debe principalmente a los compromisos de trabajo y la distancia geográfica entre ambos. "Yo estoy muy bien, Fran y yo no estamos más juntos. Pero la mejor, le deseo lo mejor. Lo quiero mucho así que todo bien. Vivimos vidas muy complicadas, estamos muy lejos. Es muy difícil, no sé si serán etapas distintas. No tengo mucho más que decir, está todo bien", sostuvo sobre el cierre del vínculo.

Por otra parte, la protagonista del ambiente artístico reveló que decidió eliminar su cuenta en la red social X para cuidar su bienestar emocional ante la repercusión del noviazgo. "La verdad es que me borré X por los comentarios, es mucha información. Uno se tira a la pileta con esta carrera, pero prefiero no leerlo porque me hace mal", argumentó al repasar la exposición mediática que atravesó.

Al momento de calificar la etapa compartida con el piloto de Fórmula 1 desde el mes de mayo, la joven eligió ser determinante sobre lo que vendrá. "Al fin y al cabo Franco es una persona que amé mucho y la mejor, me encantaría decirte el lado divertido pero no tengo mucho. No creo dejar la puerta abierta para un futuro con él", sentenció al descartar de forma definitiva un eventual regreso.

Respecto a los movimientos del deportista en el entorno digital y sus acercamientos con la hija de Maru Botana, la intérprete prefirió marcar un límite claro. “Él es un hombre soltero, puede hacer lo que quiera. No me voy a meter ahí, no tengo nada que ver. Es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”, declaró con absoluta firmeza para dar por concluido el tema.

Finalmente, la actriz prefirió concentrar toda su energía en su desarrollo profesional y el lanzamiento de sus nuevos proyectos dentro de la industria musical. “Yo estoy muy contenta, acabo de presentar mi disco y hace mucho sueño con cantar por sobre todas las cosas, así que estoy muy contenta”, concluyó para definir su estado actual de cara al futuro.