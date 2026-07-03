Maia Reficco reveló la intimidad de su romance con Franco Colapinto

Maia Reficco brindó una entrevista al medio estadounidense Entertainment Tonight en el marco de la promoción de su nueva película titulada The Last Sunrise. Durante la charla, la artista de 25 años fue consultada sobre su presente sentimental junto al corredor de Alpine, Franco Colapinto, y decidió hablar sin filtros sobre el vínculo que los une.

Ante la pregunta sobre si siente nervios cuando el piloto sale a competir, ella aseguró que "Nunca podría enojarme o ponerme nerviosa con alguien que está haciendo lo que ama. Para mí, ver a alguien que amás hacer lo que ama es lo más especial del mundo".

Para profundizar sobre este sentimiento de orgullo, la actriz realizó una comparación con figuras significativas de su vida personal al expresar que "Es como ver a mi hermano cantar o ser fan de Messi y verlo jugar a la pelota".

En este contexto, Maia Reficco utilizó por primera vez de forma pública una definición clara para el deportista al afirmar que "Cuando es alguien a quien amás, como una pareja, todo lo que puedo pedir es que él sea feliz y haga lo que ama".

La relación entre ambos comenzó a ganar notoriedad en abril, cuando el piloto visitó Argentina para un evento en Palermo. Desde ese momento, la joven lo acompañó en diversos Grandes Premios de la máxima categoría y compartió fotos por el cumpleaños número 23 del deportista.

Respecto a la presión de la competencia, la protagonista de la cinta donde también actúan Eva Longoria y Fernando Líndez concluyó que "No me pongo nerviosa porque él hace lo que ama. No me puedo quejar".