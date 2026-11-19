Maite Peñoñori y Yanina Latorre protagonizaron un encendido cruce en las redes sociales que reavivó viejas tensiones de su etapa compartida en televisión. La periodista, quien brilló tanto de movilera como de panelista en el programa LAM y supo ser una de las figuras más queridas por el público, salió a responder sin filtros luego de que su ex compañera la acusara de ningunearla junto a Ángel de Brito.

El conflicto comenzó cuando Maite Peñoñori, radicada actualmente en Miami donde desarrolla su carrera profesional entre el público latino de los Estados Unidos, analizó el mercado de pases de la pantalla chica argentina. En medio de las dudas sobre si Ángel de Brito y Yanina Latorre continuarán en América o pasarán a El Nueve, la cronista grabó un video tomando mate sola donde lanzó una reflexión irónica sobre la actualidad del espectáculo.

En esa grabación, la ex panelista comentó: "Pensar que antes la pregunta era a qué canal iba a ir Susana, o qué haría Darín, o si iba a estar Mirtha. Bueno, ahora la pregunta es dónde van a estar Angel y Yanina". Si bien el conductor del ciclo optó por el silencio, Latorre recogió el guante de inmediato y disparó con dureza: "Jajajaja q nos ningunee de ese streaming matado desde Miami... Le mando un beso grande a la resentida".

Lejos de quedarse callada, la panelista redobló la apuesta e insistió en burlarse de la escena de su ex colega al remarcar: "En realidad nos ningunea a angel y a mi, tomando mate sola". Sin embargo, Maite Peñoñori abandonó su habitual perfil tranquilo y sorprendió con una respuesta letal en la que dejó expuesta a su ex compañera y terminó involucrando también a otra reconocida figura del periodismo.

La periodista radicada en el exterior le contestó de manera tajante: "Yanu, sos picantisima, decis barbaridades de medio mundo y te ofendes porque digo una obviedad sobre la tele? O sos Susana?". Acto seguido, sacó a relucir un episodio del pasado que involucra a Marina Calabró y sentenció: "Por otro lado, si fuera resentida, con lo mal que te portaste conmigo, inventando maldades con Marina Calabro cuando eran amigas y tenían que llenar el pase, hubiera contestado a los portales que me llamaban. Y seguí en la mia haciendo mi camino en otro país".