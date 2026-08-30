Las Leonas volvieron a conquistar el mundo después de 16 años y, entre las protagonistas de una jornada histórica, hubo dos hermanas que compartieron un festejo muy especial. María José “Majo” Granatto y Victoria “Vicky” Granatto levantaron juntas la Copa del Mundo después de una vida atravesada por el hockey.

Argentina se consagró campeona este sábado 29 de agosto al superar 3-1 a Países Bajos en los shoot-outs, luego del empate 1-1 durante el tiempo reglamentario. Majo convirtió el gol argentino durante el partido y Vicky abrió la definición con una ejecución efectiva.

La historia de las Granatto con el hockey comenzó mucho antes de llegar a la Selección Argentina. Son cuatro hermanas: Victoria, Mariquena, María José y Delfina, todas vinculadas desde pequeñas con este deporte.

Vicky y Majo Granatto, las hermanas campeonas del mundo con Las Leonas.

Crecieron en Florencio Varela y comenzaron a jugar en el Círculo Universitario de Quilmes. Cuando el club discontinuó la actividad en 2003, sus padres comenzaron a trasladarlas hasta Gonnet para que pudieran continuar entrenando en Santa Bárbara.

El esfuerzo familiar fue tal que en 2004 decidieron mudarse definitivamente a La Plata. Santa Bárbara terminó convirtiéndose en su segunda casa y allí protagonizaron una postal poco habitual: en 2015, las cuatro hermanas llegaron a compartir el plantel de Primera.

Majo y Vicky fueron quienes llevaron posteriormente el apellido Granatto hasta Las Leonas. Juntas consiguieron el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ganaron la Pro League 2021/22 y obtuvieron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Una familia unida por el hockey y Boca

La pasión deportiva de las Granatto no se limita al hockey. Por parte de su familia materna heredaron también el fanatismo por Boca y el fútbol ocupó un lugar importante durante su infancia.

Majo contó que en los partidos familiares ella solía imaginar que era Martín Palermo, mientras uno de sus primos representaba a Juan Román Riquelme. Años después pudo conocer personalmente al ídolo xeneize en La Bombonera y recibió camisetas del club.

Pero fue el hockey el que terminó regalándoles a Majo y Vicky una de las imágenes más importantes de sus carreras. Tras años de entrenamientos, viajes, sacrificios familiares y competencias internacionales, las dos se abrazaron como campeonas del mundo.

Para Majo, además, la final tuvo un protagonismo especial: marcó el empate argentino que llevó el encuentro a los shoot-outs. Allí apareció Vicky para convertir el primer remate de Las Leonas y comenzar a construir el 3-1 que terminó con 16 años de espera.