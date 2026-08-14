El Concejo Deliberante de Malargüe dio un paso inédito en la legislación turística de la región. Mediante la sanción de la Ordenanza 2.392, publicada de forma oficial en el Boletín Oficial de Mendoza, el departamento del sur mendocino busca constituirse legalmente como la "Capital Provincial del Turismo Ufológico".

Esta normativa formaliza la creación del "Programa de Turismo Ufológico, Astronómico y de Observación del Cielo", una iniciativa bajo la órbita de la Dirección de Turismo municipal que deberá sostenerse como política de Estado local a largo plazo, independientemente de los cambios de gestión política. El objetivo central es dotar de institucionalidad a un fenómeno que durante décadas atrajo a aficionados y curiosos de manera informal.

A través de esta normativa, el municipio queda facultado para coordinar actividades educativas, culturales y recreativas en torno a los Fenómenos Aéreos No Identificados (conocidos técnicamente como FANI) y la observación nocturna.

Uno de los pilares del programa es el desarrollo del "Registro Municipal de Sitios de Interés Ufológico y Astronómico". Este catálogo identificará de forma precisa aquellos puntos geográficos aptos para la divulgación y la contemplación, promoviéndolos a través de plataformas digitales. De este modo, la ley busca generar una alianza estratégica entre los prestadores turísticos privados y el sector público para enriquecer una matriz comercial que históricamente dependió de atractivos como la nieve, la paleontología, los volcanes y los humedales.

El valor científico y natural del firmamento

La ambición de Malargüe no surge del mero azar, sino de condiciones geográficas excepcionales. Según los considerandos de la ordenanza, aproximadamente el 90% del vasto territorio del departamento goza de cielos clasificados en los niveles 1 y 2 de la escala de Bortle, lo cual representa el máximo grado de oscuridad natural y una contaminación lumínica casi nula.

Esta pureza atmosférica se complementa con un ecosistema de renombre científico internacional. En la región funciona el Observatorio Pierre Auger, la instalación de investigación de rayos cósmicos más grande del planeta, y la estación DSA 3 de la Agencia Espacial Europea, equipada con una enorme antena de 35 metros para el seguimiento de misiones de exploración espacial. Si bien estas instituciones no estudian fenómenos ufológicos, su presencia ratifica el valor estratégico y técnico del cielo malargüino.

La historia detrás del misterio de los FANI

El sustento histórico de la ordenanza se asienta sobre reportes que se remontan a 1960, recopilados originalmente en relevamientos oficiales de Gendarmería Nacional y en relatos de pobladores. No obstante, el antecedente contemporáneo más relevante para los promotores de la ley data del 5 de abril de 2013, cuando el periodista Gustavo Yañez capturó fotos en el Cerro Campanario, cerca del Paso Internacional Pehuenche. Esas imágenes, que retrataron objetos no identificados, se convirtieron en referencia para investigadores y encendieron un interés popular que desde entonces no ha dejado de crecer.

El circuito potencial que promueve la comuna abarca zonas cordilleranas emblemáticas como Las Loicas, Paso Vergara, Valle Hermoso y Paso Pehuenche, sumando áreas protegidas como La Payunia, Llancanelo y la Caverna de las Brujas. Las autoridades aclaran que la norma no busca validar la existencia de vida extraterrestre. El verdadero propósito es capitalizar el misterio y la gran curiosidad de los relatos para transformarlos en experiencias muy seguras y sustentables que dinamicen la economía regional.