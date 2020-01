Malena Galmarini: "Usaban el dinero de una empresa estatal para hacer propaganda política"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La titular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, cuestionó hoy el "relato macrista" sobre la empresa y advirtió que las autoridades que la precedieron en la firma "utilizaban el dinero de una empresa de capital estatal y de capital de los trabajadores para hacer propaganda política".



"En los últimos cuatro años la empresa fue usada de manera espuria para hacer política partidaria", lamentó Galmarini, para quien las declaraciones sobre la gestión de los funcionarios anteriores "no se ve en las obras ni en la calidad de vida e bonaerenses y porteños".



En declaraciones a CNN Radio, Galmarini dijo que "estos 4 años, a pesar del relato macrista, la expansión del servicio fue bajísima", pese a que "tanto hablaron de agua y de las cloacas y de la necesidad de expandir el servicio y que los ciudadanos tuvieran agua potable y saneamiento cloacal".



La ex concejal de Tigre insistió en que "una empresa deficitaria no estaba cumpliendo con los objetivos que, como dijo el ex presidente (Mauricio) Macri, en 4 años iba a dejar a toda la jurisdicción que estaba bajo AySA con 100% de agua y 75% de cloacas".



Volvió luego sobre la "propaganda política" que se financiaba con dinero de la empresa, en referencia al pago mensual que AySA hacía a Boca Juniors para llevar a periodistas a presenciar partidos, que denunció su esposo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, esta semana.



"La 'experiencia AySA', como le pusieron de nombre, llevaba (a los periodistas) al vestuario, les daban entradas gratis, tocaban la cancha, iban al VIP. Hay bronca en muchos hinchas que hasta me llamaron quejándose, porque no todos los hinchas de Boca pueden ir a la cancha", relató la funcionaria.



En su línea de fuerte cuestionamiento, Galmarini advirtió que la empresa "no le daba un servicio a la gente, no expandía el servicio a municipios en los que todavía falta agua y cloacas" y reseñó que "en el medio incorporaron sin ninguna restricción 9 municipios de la provincia de Buenos Aires que estaba fuera de toda norma y esto hizo volcar la empresa".



"Esto es lo que mas bronca me da: una empresa tan importante utilizada de manera tan espuria para hacer política partidaria", sostuvo.



Defendió además la idea de su gestión de "revaluar los cuadros tarifarios para que sean lo mas progresivos posibles".