La agrupación proteccionista Ayudando Patitas SJ y la entidad Huellitas en el Camino encendieron las alarmas en San Juan tras confirmarse el hallazgo de un perro ahorcado en el departamento Zonda. Este brutal episodio de maltrato animal representa el segundo caso con estas mismas características que se registra en la provincia durante el transcurso de este año 2026.

La noticia generó un profundo repudio entre los vecinos y las organizaciones defensores de los derechos de los animales luego de que comenzaran a circular imágenes muy sensibles del cuerpo sin vida del animal. Este nuevo hecho de violencia volvió a instalar en la agenda pública la urgente necesidad de implementar políticas efectivas para frenar la crueldad contra las mascotas en toda la región.

A través de sus redes sociales, los integrantes de Ayudando Patitas SJ expresaron su profundo dolor por lo sucedido en Zonda y describieron la crueldad del ataque sufrido por el animal. "Nuevamente, San Juan es escenario de un hecho de crueldad animal que nos llena de indignación, impotencia y dolor. Un perro indefenso que confió en quien le arrebató la vida. Se dejó tocar, sin imaginar que esa misma persona sería capaz de colgarlo hasta dejarlo sin oxígeno, matándolo a sangre fría", manifestaron desde la entidad.

Desde la misma organización exigieron a las autoridades provinciales que se inicie una investigación inmediata para dar con el paradero del autor de este crimen. "Necesitamos soluciones urgentes: justicia y sanciones efectivas para quienes maltratan y matan animales, castraciones masivas, gratuitas y sostenidas, educación y concientización sobre tenencia responsable y mayor compromiso e intervención de las autoridades", señalaron en su comunicado.

Para concluir su fuerte descargo público, los proteccionistas pidieron que el caso no quede en el olvido y reclamaron castigos ejemplares para los responsables de estas agresiones. "Basta de maltrato animal en San Juan y en el mundo. Que su muerte no sea una más. Que su sufrimiento no quede impune", sentenciaron con contundencia ante la repercusión que tomó el caso entre los ciudadanos.

Antecedente en 2026

Este lamentable suceso en Zonda tiene un antecedente directo ocurrido meses atrás en el departamento Pocito, más precisamente en la zona de La Rinconada. En aquella oportunidad, los vecinos encontraron el cuerpo de un perro de raza galgo que había sido colgado de un árbol en un callejón y que ya presentaba un avanzado estado de descomposición.

Aquel primer episodio del año tomó estado público gracias a la difusión realizada por los miembros de la organización no gubernamental Huellitas en el Camino, quienes compartieron una fotografía del animal en sus plataformas digitales. "Queremos que vean de lo cruel que puede ser el ser humano", expresaron en su momento los integrantes de la entidad para visibilizar la gravedad de la situación y generar conciencia.

Con estos dos graves antecedentes acumulados durante el 2026, el debate sobre la violencia hacia los animales cobra cada vez más fuerza en todo el territorio sanjuanino. Mientras tanto, los distintos grupos proteccionistas insisten en la importancia fundamental de radicar las denuncias correspondientes para que la justicia actúe y determine quiénes son los responsables de estos actos.