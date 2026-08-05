La Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Nicolás Cichero, el cuidador acusado de agredir a dos residentes de un geriátrico de Mar del Plata. De esta manera, el hombre continuará detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la investigación.

Los hechos ocurrieron el lunes 27 de julio, cerca de las 19, en el centro de adultos mayores “David”, ubicado sobre Rivadavia al 4000. Las agresiones quedaron registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento y las imágenes generaron una fuerte conmoción luego de ser difundidas.

La defensa de Cichero había solicitado que el acusado pudiera atravesar el proceso en libertad. Entre sus argumentos señaló que no posee antecedentes penales y tiene arraigo confirmado.

Sin embargo, el juez de Garantías Daniel De Marco rechazó la solicitud y mantuvo la detención. El magistrado utilizó argumentos similares a los que había considerado previamente para autorizar la detención solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción N°7.

Según la resolución, además del riesgo de fuga asociado a la eventual pena que podría recibir, el juez consideró que existe otro factor de riesgo: la posibilidad de que el imputado decida mantenerse oculto ante la indignación y el rechazo social que provocaron los hechos.

El magistrado aclaró que no tomó la conmoción social como fundamento directo para mantener el encierro, sino como un posible factor que podría motivar al acusado a intentar pasar a la clandestinidad.

Cichero está imputado por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.

Las agresiones quedaron registradas

Los episodios que dieron origen a la investigación ocurrieron el 27 de julio, cuando Cichero se encontraba trabajando en el geriátrico “David”.

Uno de los videos muestra al cuidador mientras preparaba a una de las residentes para dormir y mantenía una actitud violenta hacia ella. En las imágenes se lo escucha insultarla, amenazarla y exigirle que dejara de llorar.

En un momento, la mujer rompió en llanto y le preguntó qué había hecho para recibir ese trato. El hombre respondió que la residente “molestaba” mientras continuaba con la actitud agresiva.

El registro también muestra cómo el cuidador le colocó una prenda sobre la cabeza durante algunos segundos y posteriormente la manipuló de manera brusca.

Pero ese no fue el único episodio detectado por los responsables del establecimiento.

Los propietarios del geriátrico revisaron las cámaras y descubrieron que, minutos antes, Cichero había golpeado a otra residente con una cuchara. La mujer reaccionó con lágrimas y quejas ante la agresión y el cuidador respondió nuevamente de manera intimidante.

El golpe le provocó a la residente un corte superficial en el labio. La agresión también quedó registrada por las cámaras de seguridad y fue incorporada como prueba en la causa.

Buscan determinar si hubo más víctimas

Mientras Cichero permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, la investigación continúa abierta.

Ahora, la Justicia busca determinar si existieron otros episodios de violencia contra residentes del geriátrico y establecer si hay más víctimas o hechos que puedan incorporarse al expediente.