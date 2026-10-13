El Gobierno argentino presentó este martes 13 de octubre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación busca impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía reclama la Argentina.

La decisión se concretó después de que venciera el plazo de dos semanas que el Gobierno nacional había otorgado a Londres para detener las actividades vinculadas con el emprendimiento. El Reino Unido rechazó el planteo argentino y defendió las autorizaciones concedidas para desarrollar el proyecto.

El pedido tiene como objetivo preservar los derechos que invoca la Argentina mientras se conforma el tribunal arbitral que deberá analizar la controversia de fondo. La solicitud no implica una suspensión automática: serán los jueces internacionales quienes deberán evaluar los argumentos y determinar si corresponde dictar medidas urgentes.

Los cuatro reclamos argentinos

La presentación incluye cuatro requerimientos. El primero apunta a impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion.

El segundo busca restringir el uso de información obtenida durante las exploraciones petroleras. El tercero plantea medidas para proteger el medio marino y, el cuarto, procura evitar que el Reino Unido otorgue nuevas licencias para explotar recursos naturales en la zona en disputa.

El planteo se enmarca en el procedimiento arbitral que la Argentina inició el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El Gobierno sostiene que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido agravan la controversia de soberanía.

La gestión diplomática está a cargo de la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, con participación de los equipos jurídicos del Estado. El Tribunal del Mar tiene sede en Hamburgo, Alemania.

Qué se sabe del proyecto Sea Lion

El desarrollo petrolero está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, junto con la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

Las compañías prevén iniciar las perforaciones de desarrollo en 2027 y comenzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028. La primera etapa contempla once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción y almacenamiento.

La Argentina busca que el Tribunal intervenga antes de que avance esa etapa del emprendimiento. La resolución dependerá de la evaluación jurídica del organismo internacional y de las condiciones que considere necesarias para preservar los derechos de las partes mientras continúa el procedimiento.

El Reino Unido, por su parte, mantiene su posición sobre las actividades autorizadas en las islas. La disputa por la soberanía de Malvinas continúa siendo el eje del conflicto entre ambos países.