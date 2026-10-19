Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), uno de los organismos en los que la Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La solicitud fue presentada por una representante del gobierno de Donald Trump durante una reunión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU.

El planteo se produjo en medio de las tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Londres por la soberanía del archipiélago y la explotación de hidrocarburos en la zona. Sin embargo, la funcionaria estadounidense no mencionó específicamente a Malvinas durante su intervención y no se presentó ni se votó una resolución para disolver el comité.

Por qué Estados Unidos cuestionó al comité

La representación estadounidense argumentó que el organismo había dejado de cumplir su propósito original. Según su postura, más de 80 antiguas colonias se incorporaron como Estados miembros de las Naciones Unidas, pero el comité continúa examinando cada año asuntos similares.

También cuestionó los recursos destinados a sus actividades y los viajes que realizan sus integrantes, que calificó como un uso ineficiente del tiempo y del presupuesto de la organización.

La declaración tuvo lugar durante una sesión de la Cuarta Comisión, encargada de abordar asuntos políticos especiales y cuestiones de descolonización. En esa reunión se aprobaron más de veinte proyectos vinculados con la temática.

El papel del comité en el reclamo argentino

El C-24 fue creado en 1961 para supervisar los procesos de descolonización y examinar la situación de los territorios no autónomos. Entre ellos se encuentran las Islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y reclamadas por la Argentina.

Cada año, el Gobierno argentino utiliza ese ámbito para reiterar su posición y solicitar que ambos países retomen las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía. El comité constituye uno de los espacios específicos de Naciones Unidas donde se aborda el caso.

En junio de 2026, el canciller Pablo Quirno volvió a plantear ante ese organismo el rechazo argentino a la militarización británica y a la explotación unilateral de los recursos naturales en las islas.

La tensión por el petróleo en Malvinas

El pedido de Washington se conoció mientras la Argentina intensifica sus acciones diplomáticas y jurídicas para frenar el avance de proyectos de explotación de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago, entre ellos el desarrollo petrolero Sea Lion.

El Gobierno nacional cuestiona esas actividades por considerar que afectan sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. En paralelo, impulsa medidas en el ámbito internacional y trabaja en iniciativas legales para sancionar actividades vinculadas con la explotación petrolera en la zona en disputa.

Por ahora, el pedido estadounidense no modifica la situación del Comité de Descolonización ni altera por sí mismo la disputa entre la Argentina y el Reino Unido. Cualquier cambio en el mandato del organismo dependerá de las decisiones que se adopten dentro de las Naciones Unidas.