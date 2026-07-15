La Selección Argentina volvió a escribir una página memorable en el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 2 a 1 a Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta y se clasificó para una nueva final de la Copa del Mundo, donde enfrentará a España el próximo domingo desde las 16 en Nueva Jersey.

Una vez consumada la clasificación, los festejos dejaron una imagen que rápidamente recorrió el mundo. Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian "Cuti" Romero desplegaron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" frente a los hinchas argentinos que colmaron una de las cabeceras del estadio. Minutos más tarde, Lo Celso la extendió sobre el césped mientras el resto del plantel continuaba con la celebración.

El gesto llegó luego de una previa marcada por declaraciones de exfutbolistas ingleses como Joe Cole, Gary Neville y Wayne Rooney, que alimentaron la rivalidad entre ambos seleccionados. Desde el lado argentino, en cambio, el mensaje fue siempre de moderación.

En la conferencia de prensa previa al partido, Scaloni había buscado descomprimir el contexto al señalar: "Es un partido de fútbol. Todo lo otro fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria y lo recordamos". Tras el triunfo, esa memoria quedó simbolizada en la bandera exhibida por los futbolistas.

La emoción también se apoderó del plantel una vez finalizado el encuentro. Lionel Messi volvió a mostrarse conmovido, mientras que Lautaro Martínez rompió en llanto después de convertir el gol que selló la clasificación, su tercer tanto en el torneo.

Con los jugadores celebrando junto al público, desde las tribunas comenzó a escucharse un canto que ya apuntó a la gran definición: "El domingo, cueste lo que cueste, tenemos que ganar". Argentina ya está otra vez en la final y buscará defender el título obtenido cuatro años atrás frente a una selección española que intentará impedir un nuevo capítulo glorioso de la Scaloneta.