En una jornada marcada por el deporte y la participación de miles de atletas, uno de los momentos más emotivos de la décima edición de la Maratón Internacional de San Juan se vivió en los últimos metros del recorrido, cuando una corredora con el dorsal 5151 y otro participante que vestía la camiseta de la Selección Argentina con el número 4212 desplegaron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" antes de cruzar la meta.

La escena fue registrada por quienes seguían la competencia y rápidamente llamó la atención por remitir a una de las imágenes más recordadas que dejó el reciente Mundial de fútbol. No está confirmado si ambos corredores participaron juntos durante toda la prueba, aunque sí se los vio unidos en el tramo final mientras sostenían la bandera hasta completar el recorrido.

Un homenaje que recuerda una imagen mundialista

La bandera recrea el histórico trapo que exhibieron futbolistas de la Selección Argentina tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Luego de ese partido, varios jugadores celebraron mostrando una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", una imagen que recorrió el mundo y volvió a poner en primer plano el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

Según trascendió en los días posteriores a aquel encuentro, la bandera había sido confeccionada por hinchas argentinos y llegó al campo de juego durante los festejos, donde fue levantada por los jugadores frente a las cámaras de televisión. La imagen se convirtió en uno de los símbolos más recordados de aquella clasificación a la final.

La décima edición de la Maratón Internacional de San Juan reunió este domingo a miles de participantes en las distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, con un recorrido que unió el Dique Punta Negra con el centro sanjuanino y culminó frente al Teatro del Bicentenario. La competencia volvió a consolidarse como una de las principales citas del running argentino.