Mamá de Leila: “Así le den 100 años al acusado, nada me va a quitar el dolor”

Hace un año Leila Rodríguez desapareció de su casa de Ullum. Hace un año la Policía la encontró muerta en medio de un descampado, víctima de puñaladas en su cuerpo. Hace un año su familia está consternada y pide justicia. Paula Morales habló con DIARIO HUARPE. "Confío en la Justicia, pero así le den 100 años, nada me va a quitar el dolor que tengo", expresó.

“Estoy agradecida con la Justicia, ojalá no me defraude. Confío en que habrá una sentencia. Espero que le dé como mínimo prisión perpetua”, dijo la mujer. Se refería a su exyerno Esteba Pacheco, el principal sospechoso de matar a Leila Rodríguez en junio de 2018. La investigación de la causa está cerrada, el hombre está privado de su libertad y espera la confirmación de la fecha de juicio.

“Este año fue muy angustiante. Me fui de Ullum y ahora vivo en Capital con mi familia y con mi nieta de 4 años, la hija de Leila. La familia de Pacheco me hostigaba y nunca vino a pedirme perdón por lo que pasó, tampoco trataron de tener algún contacto con la nena”, comentó Morales.

“Mi nieta sabe que la mamá está muerta y que no va a volver más. Sin embargo le pide a Dios que la baje del cielo, le dice que es hora de que vuelva. Eso me lo dijo esta semana. También me dijo que le va a escribir una carta a Papá Noel para pedirle por su madre”, señaló dolida Paula Morales.