Mammana será trasladado a Buenos Aires tras el fuerte choque con Marchiori

Emanuel Mammana continúa estable después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido tras el empate entre Vélez y Newell’s. El defensor sufrió un traumatismo de hemotórax derecho durante un fuerte choque con Tomás Marchiori.

El futbolista sufrió múltiples fracturas de costillas y un neumotórax como consecuencia del impacto. Debido a la lesión, tuvo que ser intervenido de urgencia para tratar el cuadro y retirar el aire acumulado.

Será trasladado a Buenos Aires

La intervención quirúrgica se realizó en Rosario y, según informó el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, el procedimiento salió bien. Mammana permanece estable y será trasladado hacia Buenos Aires para continuar internado y bajo seguimiento médico.

El traslado se realizará en ambulancia durante las próximas horas. La evolución del defensor durante los próximos días será determinante para establecer los siguientes pasos de su recuperación.

Entre dos y tres meses afuera

La gravedad de la lesión obligará a Mammana a permanecer entre dos y tres meses fuera de las canchas. De esta manera, el defensor se perderá lo que resta de la temporada con Vélez y deberá atravesar el proceso de recuperación antes de regresar a los entrenamientos.

El golpe se produjo durante el partido frente a Newell’s, cuando el defensor protagonizó el fuerte choque con Marchiori. Después del impacto debió recibir atención médica y posteriormente fue intervenido por la lesión.