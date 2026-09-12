Emmanuel Mammana sufrió una grave lesión durante el empate 1-1 entre Vélez y Newell’s y debió ser operado de urgencia en Rosario. El defensor recibió un fuerte impacto en el costado derecho del tórax durante el segundo tiempo y quedó tendido en el campo de juego con evidentes signos de dolor.

La jugada ocurrió a los 10 minutos de la segunda mitad, cuando Tomás Marchiori salió a despejar un centro. En el movimiento, el arquero de Vélez impactó involuntariamente con su rodilla contra la zona de las costillas de Mammana.

El futbolista quedó inmóvil sobre el césped mientras continuaba la acción y rápidamente recibió asistencia médica. Luego fue retirado en camilla y reemplazado por Lisandro Magallán.

Fracturas y un neumotórax

Mammana fue trasladado de inmediato al Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde los estudios determinaron que había sufrido un traumatismo de hemitórax derecho, fracturas múltiples de costillas y un neumotórax.

Ante la gravedad del cuadro, los médicos decidieron realizar una intervención quirúrgica de urgencia. Durante la operación le colocaron un tubo de avenamiento pleural para tratar el neumotórax y estabilizar su estado.

Permanece estable en terapia intensiva

Después de la intervención, el defensor quedó internado en terapia intensiva, donde permanece estable y bajo control médico.

Vélez informó que los profesionales seguirán evaluando su evolución y no descartaron que pueda necesitar una nueva intervención para tratar las lesiones en las costillas. Por el momento, continuará internado en Rosario hasta que los médicos consideren que está en condiciones de ser trasladado a Buenos Aires.

El episodio generó preocupación inmediata en el plantel y en el fútbol argentino por la magnitud del golpe que sufrió el exjugador de River.