Maná anunció una transmisión mundial y gratuita de uno de sus conciertos más destacados. El grupo mexicano estrenará “Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks)” el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 22:30, hora de Argentina, a través de su canal oficial de YouTube.

El espectáculo fue grabado en el Red Rocks Amphitheatre, ubicado en Colorado, Estados Unidos, un escenario reconocido por haber recibido a grandes figuras de la música internacional. Una vez finalizada la emisión, el especial quedará disponible para verlo bajo demanda.

La propuesta forma parte de la celebración por los 40 años de trayectoria de la banda, que marcó a distintas generaciones con sus canciones y su aporte al rock en español.

Los clásicos que sonarán en el especial

El repertorio incluirá algunos de los temas más conocidos del grupo, entre ellos “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.

La producción contará con audio de alta definición y una propuesta visual cinematográfica, con la intención de acercar a los seguidores de todo el mundo la experiencia del recital.

El estreno también estará acompañado por un minidocumental centrado en la relación emocional de Fher Olvera, cantante de Maná, con el escenario de Red Rocks.

El sueño de Fher Olvera y el regreso a la Argentina

En el material, el vocalista recuerda sus años de juventud en Denver, cuando trabajaba lavando platos y soñaba con presentarse algún día en ese anfiteatro. Décadas después, pudo actuar allí frente a una multitud, en un momento que la banda destacó como uno de los más significativos de su carrera.

El anuncio llega después de que Maná recibiera el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

Además, el grupo continuará con su gira internacional y tiene previsto presentarse el 10 de diciembre en el estadio de River Plate, en Buenos Aires.

Así, los fanáticos argentinos tendrán la posibilidad de disfrutar desde sus casas de un show grabado en uno de los escenarios más emblemáticos del rock, semanas antes del regreso de la banda al país.