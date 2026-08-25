El Manchester City prepara una oferta de hasta 140 millones de euros por Enzo Fernández y buscará concretar el pase antes del cierre del mercado de transferencias de Inglaterra, previsto para el 1 de septiembre. El mediocampista argentino es uno de los grandes objetivos del conjunto dirigido por Enzo Maresca.

El interés del equipo de Manchester no es nuevo, pero en los últimos días la negociación tomó fuerza. El City hizo caja con algunas salidas y pretende utilizar parte de esos ingresos para reforzar el mediocampo. Entre las ventas se destacó la de Nico González al Newcastle, mientras que el club también incorporó a Elliot Anderson.

En este escenario, el nombre de Enzo Fernández aparece como una de las prioridades. El Chelsea, sin embargo, ya fijó una condición: el futbolista no saldrá por menos de 140 millones de euros. En un principio, el club londinense había establecido una cifra cercana a los 120 millones, pero elevó sus pretensiones ante el renovado interés del City.

El reencuentro con Maresca

Uno de los principales factores que impulsa la operación es Enzo Maresca, actual entrenador del Manchester City. El italiano conoce al argentino de su etapa en Chelsea y ambos fueron protagonistas del título obtenido por el conjunto londinense en el Mundial de Clubes 2025.

Maresca considera a Fernández una pieza importante para su proyecto y habría pedido a la dirigencia que haga un esfuerzo para incorporarlo. El argentino, además, viene de tener una destacada temporada con Chelsea y fue una de las figuras de la Selección argentina en el Mundial 2026, donde el equipo llegó nuevamente a la final.

Horas decisivas

El futuro del mediocampista podría definirse en los próximos días. Según distintas versiones, el Manchester City buscará avanzar con una propuesta formal y los 140 millones de euros aparecen como la cifra que Chelsea pretende recibir para desprenderse de su capitán.

En caso de concretarse, el traspaso convertiría a Enzo Fernández en protagonista de una de las operaciones más importantes del mercado europeo. Mientras tanto, el Chelsea mantiene su postura y el City deberá decidir si está dispuesto a pagar la millonaria cifra para quedarse con el campeón del mundo argentino.