Manchester City ya trabaja en la reestructuración de su plantel para una nueva etapa y uno de los puestos que busca reforzar es el arco. En ese contexto, el club inglés puso sus ojos en un arquero de la Selección argentina: Gerónimo Rulli.

Según informó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, el conjunto dirigido por Enzo Maresca tiene al guardameta argentino como una de las principales opciones para ocupar el lugar de suplente detrás del italiano Gianluigi Donnarumma.

“Exclusiva: Manchester City quiere fichar a Gerónimo Rulli como nuevo portero suplente para sustituir a James Trafford. El arquero argentino está interesado en el fichaje; Olympique de Marsella conoce el interés y el Manchester City está al tanto”, publicó Romano en sus redes sociales.

Rulli, de 34 años, viene de una temporada destacada en el fútbol francés y forma parte del ciclo exitoso de Lionel Scaloni en la Selección argentina. El arquero fue suplente de Emiliano “Dibu” Martínez durante el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y la Finalissima 2022, torneos en los que la Albiceleste logró consagrarse campeona.

Una carrera europea y la chance de un nuevo desafío

Formado en Estudiantes de La Plata, Rulli construyó una extensa trayectoria en Europa. Defendió los arcos de Real Sociedad, Montpellier, Villarreal y Ajax, antes de llegar al Olympique de Marsella, club que compró su pase en agosto de 2024 y con el que tiene contrato vigente hasta mediados de 2027.

En Francia se convirtió en una pieza importante del equipo, aunque la posibilidad de arribar al Manchester City podría significar un nuevo desafío en su carrera: integrar uno de los planteles más importantes del mundo, aunque en principio como alternativa de Donnarumma.

(Foto: @FabrizioRomano/X)

La situación económica del Olympique de Marsella podría favorecer una eventual negociación. Según medios franceses, la institución atraviesa dificultades financieras y necesita desprenderse de algunos jugadores para equilibrar sus cuentas. En ese escenario, Rulli aparece como uno de los futbolistas que podrían salir.

El arco del City atraviesa cambios

Manchester City atraviesa una renovación en su zona defensiva. Ederson dejó el club luego de ocho temporadas y Stefan Ortega también emigró al Nottingham Forest. Además, Scott Carson anunció su retiro del fútbol profesional.

Actualmente, Donnarumma comparte el puesto con James Trafford y Marcus Bettinelli. Sin embargo, Trafford busca una salida para contar con más minutos y estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Leeds por una cifra superior a los 50 millones de dólares.

Mientras avanza la planificación de la nueva temporada, el equipo de Maresca comenzó su preparación con una gira por Asia, donde enfrentará a Inter de Italia, Atlético de Madrid y un combinado de figuras de la K League.

En esa convocatoria también fue incluido otro argentino: Claudio “Diablito” Echeverri, quien busca ganarse un lugar dentro del nuevo proyecto deportivo del Manchester City.