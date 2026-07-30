Gerónimo Rulli podría dar uno de los grandes golpes del mercado de pases europeo. El arquero argentino, actualmente en Olympique de Marsella, aparece en la carpeta del Manchester City, que busca reforzar el puesto con un futbolista de experiencia para afrontar la exigente temporada 2026/27.

El interés del conjunto dirigido por Pep Guardiola responde a la necesidad de incorporar un arquero que aporte jerarquía y confiabilidad como alternativa al italiano Gianluigi Donnarumma, una de las figuras del equipo. En ese contexto, el nombre del campeón del mundo con la Selección Argentina comenzó a ganar fuerza en las oficinas del club inglés.

Rulli, de 34 años, viene de consolidarse como titular en el Olympique de Marsella y atraviesa un buen presente en el fútbol francés. Sus actuaciones, sumadas a su experiencia internacional y su recorrido por clubes de primer nivel, despertaron nuevamente el interés del City, una institución con la que ya estuvo vinculado en 2016, aunque nunca llegó a debutar oficialmente antes de ser cedido a la Real Sociedad.

Según trascendió, el club inglés analiza avanzar en las negociaciones durante los próximos días para intentar cerrar la incorporación del arquero argentino. Si bien todavía no existe una oferta formal, el interés es concreto y Rulli aparece como una de las principales opciones para completar el plantel de Guardiola.

En caso de concretarse la operación, el ex Estudiantes regresaría a la Premier League después de una década y volvería a formar parte de uno de los equipos más poderosos del continente, con el desafío de pelear por todos los títulos.