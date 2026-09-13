Manchester City derrotó 1-0 a Manchester United en Old Trafford y consiguió su cuarta victoria consecutiva en el inicio de la Premier League. El equipo visitante jugó durante más de una hora con un futbolista menos, pero logró sostener la ventaja y quedarse con el derbi.

Phil Foden fue expulsado a los 23 minutos tras un cruce con Bruno Fernandes. La tarjeta roja fue revisada y confirmada por el VAR, lo que obligó al conjunto dirigido por Enzo Maresca a modificar su planteo.

Manchester United tomó el control territorial después de la expulsión y buscó aprovechar la superioridad numérica. Sin embargo, el local tuvo dificultades para transformar la posesión y los ataques por las bandas en situaciones claras de gol.

El City replegó sus líneas y apostó por un bloque compacto para reducir los espacios. La prioridad pasó a ser la protección del área y la búsqueda de transiciones rápidas ante cada recuperación.

Enzo Fernández, protagonista

Enzo Fernández tuvo un papel importante en el funcionamiento del equipo después de la expulsión. El argentino se movió entre el centro y los costados, colaboró en la recuperación y ofreció alternativas para administrar las posesiones.

A los 60 minutos llegó el único gol del partido. Fernández se ubicó en una posición adelantada para liberar el sector derecho y, tras la combinación ofensiva, Erling Haaland aprovechó un espacio dentro del área para marcar el 1-0.

El tanto fue revisado por el VAR y finalmente validado. Ocho minutos después, Fernández tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia con un remate cruzado que impactó contra uno de los postes.

El mediocampista argentino fue reemplazado a los 80 minutos por Nico O’Reilly. Antes de salir protagonizó un encontronazo con Harry Maguire, pero evitó responder a la provocación debido a que ya tenía una tarjeta amarilla.

Resistencia hasta el final

Manchester United adelantó sus líneas durante los últimos minutos en busca del empate. El City respondió con una defensa más retrasada, centrales firmes y un trabajo constante de sus mediocampistas para interrumpir los avances locales.

La estrategia le permitió conservar el resultado hasta el final y sumar tres puntos importantes en el comienzo del campeonato.

Con este triunfo, Manchester City alcanzó cuatro victorias en cuatro partidos y quedó en lo más alto de la Premier League junto a Arsenal. Manchester United, en cambio, sufrió su primera derrota de la temporada y quedó en la decimotercera posición, después de un triunfo y dos empates.