Más de 12.000 personas fueron evacuadas del recinto Co-op Live de Manchester, Inglaterra, durante un concierto del rapero estadounidense Don Toliver. El operativo se realizó luego de que varios espectadores alertaran sobre la presencia de una sustancia desconocida entre el público.

El episodio ocurrió al finalizar la presentación del artista, que formaba parte de su gira. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a asistentes que abandonaban el lugar mientras tosían y se cubrían la boca.

Más de 50 personas recibieron atención médica

De acuerdo con la información difundida por la Policía del Gran Manchester y los servicios de emergencia, más de 50 personas recibieron asistencia médica por síntomas oculares y respiratorios. Una de ellas fue trasladada al Hospital Universitario de Manchester para una evaluación adicional.

Las autoridades indicaron que todavía no se había determinado qué sustancia fue liberada dentro del recinto. En un primer momento se consideró la posibilidad de que pudiera tratarse de gas lacrimógeno, aunque esa hipótesis no había sido confirmada.

La investigación para determinar qué ocurrió

Después de completar la evacuación, los equipos de emergencia comenzaron tareas de descontaminación del lugar como medida preventiva. El servicio de ambulancias movilizó distintas unidades, incluido personal especializado en incidentes con sustancias peligrosas.

La Policía abrió una investigación para identificar el compuesto y establecer cómo llegó al interior del estadio. Por su parte, los responsables del Co-op Live informaron que colaboraban con las autoridades para esclarecer lo sucedido.