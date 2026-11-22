El debut de Mauricio Pochettino como entrenador del Manchester United terminó de la peor manera, después de una contundente derrota por 4-0 frente a Liverpool en Anfield. El conjunto visitante sufrió una expulsión en los primeros minutos, no encontró respuestas futbolísticas y continúa en el puesto 19 de la Premier League, dentro de la zona de descenso.

La caída representó un duro comienzo para el técnico argentino, que llegó al club inglés con la misión de revertir una temporada complicada. Liverpool aprovechó la ventaja numérica, dominó el desarrollo del encuentro y consiguió una goleada que profundizó el delicado presente de los Diablos Rojos.

Una expulsión que condicionó al Manchester United

El encuentro comenzó a complicarse para el equipo de Pochettino cuando, a los ocho minutos, Leny Yoro recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez jugadores. La expulsión modificó el planteo del entrenador argentino y le permitió a Liverpool aprovechar los espacios para imponer su superioridad.

Dominik Szoboszlai abrió el marcador para los Reds y poco después Florian Wirtz amplió la diferencia con una buena definición dentro del área. En menos de 15 minutos, el conjunto local ya había conseguido una ventaja de dos goles.

Manchester United intentó acomodarse después del golpe inicial, pero tuvo dificultades para controlar los ataques del rival. Liverpool mantuvo el dominio y se marchó al descanso con el resultado favorable por 2-0.

Liverpool completó la goleada en el complemento

La diferencia terminó ampliándose durante la segunda etapa, cuando el equipo local volvió a encontrar espacios frente a un rival que no conseguía recuperarse. A los 66 minutos, Rio Ngumoha marcó el tercer tanto y prácticamente sentenció el encuentro.

Posteriormente, a los 82 minutos, Victor Muñoz estableció el 4-0 definitivo para Liverpool. De esta manera, el conjunto de Anfield cerró una actuación contundente frente a uno de sus históricos rivales.

Los argentinos que estuvieron en Anfield

El encuentro también contó con presencia argentina en ambos equipos, ya que Alexis Mac Allister fue titular en Liverpool y Lisandro Martínez integró la formación del Manchester United. El mediocampista del conjunto local dejó el campo de juego a los 72 minutos, mientras que el defensor disputó el partido completo.

Pese a la participación de Martínez, el United no pudo evitar una derrota que profundizó su delicada situación en el campeonato. Ahora, Pochettino tendrá el desafío de recuperar al equipo y comenzar a sumar puntos para salir de los últimos puestos.

Cuándo vuelve a jugar el Manchester United

El próximo compromiso de los Diablos Rojos será por la Champions League, cuando visiten al Sporting Lisboa el miércoles 25 de noviembre desde las 17, hora argentina. Luego, regresarán a la Premier League para recibir a Brentford el sábado 28, a partir de las 12.

El equipo de Pochettino necesitará cambiar rápidamente la imagen que dejó en Anfield para intentar abandonar la zona de descenso. La goleada ante Liverpool marcó un comienzo complicado para el entrenador argentino en uno de los clubes más importantes de Inglaterra.