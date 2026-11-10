El Manchester United tiene en carpeta a Mauricio Pochettino como posible entrenador y el argentino estaría dispuesto a escuchar una propuesta para regresar a la Premier League. El actual director técnico de la selección de Estados Unidos aparece entre las alternativas para asumir en Old Trafford, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de Michael Carrick.

Según trascendió en medios ingleses, el interés sería mutuo y el entrenador rosarino consideraría la posibilidad de volver al fútbol británico. Pochettino tiene contrato con la federación estadounidense hasta 2030, aunque su vínculo contemplaría condiciones para una eventual salida.

La situación del banco del Manchester United

La dirigencia del United estaría evaluando un cambio de entrenador luego de un comienzo de temporada con resultados deportivos negativos. Carrick quedó bajo cuestionamiento y su continuidad dependería de las decisiones que adopten las autoridades del club.

En ese escenario, Pochettino aparece como una alternativa de experiencia en el fútbol inglés. El argentino ya dirigió al Tottenham y al Chelsea, por lo que conoce la competencia y el funcionamiento de la Premier League.

El contrato de Pochettino con Estados Unidos

El entrenador asumió al frente de la selección estadounidense en 2024 y renovó su contrato hasta 2030. Su situación contractual sería uno de los puntos a resolver si finalmente avanza el interés del Manchester United.

La posibilidad de regresar a Inglaterra vuelve a ubicar al técnico argentino en el centro de la escena internacional. Por ahora, se trata de una alternativa que depende de las negociaciones y de las decisiones que tome el club inglés.