Mandó una encomienda y le robaron todo: "Era para un emprendimiento familiar"

Una mujer de Salta sufrió el saqueo de cuatro cajas cargadas con mercadería que había despachado con destino a La Rioja, donde planificaba inaugurar un comercio junto a sus hermanos. El cargamento, compuesto por bultos de unos 45 kilos cada uno, contenía elementos de cafetería que representaban un gasto cercano al millón de pesos y el esfuerzo de dos años de trabajo.

La damnificada detalló los inconvenientes sufridos durante el traslado a cargo de la empresa Andesmar. Mandé cuatro cajas de 45 kilos por Andesmar. Me dijeron que iban a llegar el 19 a la mañana. Les hice el seguimiento y nunca llegaron, relató. Ante la falta de novedades, la mujer se presentó en las oficinas de la firma para obtener explicaciones. Llegué el lunes y me dijeron que las cajas estaban en Tucumán, que todavía no habían salido. Como no me daban respuestas, hice la denuncia, explicó.

El transporte arribó a destino el miércoles posterior a la fecha pautada, pero su hermano constató que el cargamento había sido violentado en el trayecto. Las cajas llegaron todas abiertas. Me robaron todo, las cosas que había comprado durante dos años. Nadie me da una respuesta. Me dijeron que estuvieron cuatro días en Tucumán y ahí fue donde me robaron, sostuvo la afectada.

El propósito de la inversión era consolidar una fuente laboral en territorio riojano. Esto era para abrir un emprendimiento con mis hermanos y justo me robaron todo. No sé qué hacer, expresó con angustia.

La remitente intentó contactarse por diversas vías con la compañía de transportes, sin recibir soluciones hasta el momento. Mandé mails a la página y no me contestan. Me dijeron que el chofer se había tomado carpeta médica cuando se enviaron las cosas y que ahí es donde se perdieron, afirmó.

El receptor de la encomienda en La Rioja detectó las irregularidades inmediatamente al momento de la entrega. Él abrió las cajas y se dio cuenta de que estaban todas abiertas. Se llevaron todas mis cosas de cafetería. Gasté casi un millón de pesos en esos elementos. Yo solo quiero que me devuelvan mis cosas porque lo único que quería era poner mi negocio, concluyó Álvarez, quien aguarda que la empresa se haga responsable por el valor de lo sustraído.