PUBLICIDAD PUBLICIDAD Policiales > ImprudenteManejaba alcoholizado, cruzó con las barreras bajas y chocó contra un trenOcurrió en Buenos Aires. Cuatro ocupantes de una Renault Kangoo resultaron heridos y la formación del Tren Urquiza descarriló.POR REDACCIÓN15 de noviembre de 2026, 18:54El conductor registró 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre.Tren Urquizachoque de trenconductor alcoholizadoALCOHOLEMIA POSITIVAVilla BoschAccidente ferroviariobarreras bajasBuenos AiresPUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}