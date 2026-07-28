Manejaba con más de cuatro veces el alcohol permitido y terminó contra un árbol

Un conductor protagonizó un impactante siniestro vial durante la madrugada de este lunes en el departamento Albardón, al perder el control del vehículo que conducía, chocar contra un árbol e intentar continuar la marcha pese a los graves daños ocasionados por el impacto. El test de alcoholemia realizado posteriormente arrojó un resultado de 2,04 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite permitido para conducir en la provincia.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 sobre calle Carlos Casivar. Por causas que son materia de investigación, el automovilista perdió el dominio del rodado y terminó impactando de lleno contra un árbol ubicado al costado de la calzada.

Una cámara de seguridad registró toda la secuencia. En las imágenes se observa el momento en que el vehículo se desvía de su trayectoria, colisiona violentamente contra el árbol y, pocos segundos después, el conductor intenta continuar circulando realizando una maniobra de marcha atrás, a pesar de los importantes daños sufridos por el automóvil.

Luego del choque, el hombre fue asistido por particulares, quienes lo trasladaron al hospital departamental para recibir atención médica. Una vez que fue atendido, efectivos policiales le practicaron el correspondiente test de alcoholemia.

Tras las actuaciones de rigor, se activó el protocolo previsto para este tipo de siniestros con conductores alcoholizados. La Unidad Fiscal de Delitos Especiales tomó intervención en el caso y quedó a cargo de la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.