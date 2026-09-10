Efectivos de la División Comando Urbano interceptaron la marcha de una moto Gilera Smash azul que circulaba de manera peligrosa a las 02:20 en el cruce de Avenida Libertador y calle Urquiza. Al entablar contacto con el conductor, los uniformados advirtieron que presentaba un evidente estado de ebriedad, por lo que solicitaron la presencia de los inspectores de Tránsito.

Al realizar el control correspondiente, el test de alcoholemia dio un resultado positivo de 1,74 g/l de alcohol en sangre. Ante este escenario, las autoridades le notificaron al implicado que la motocicleta iba a quedar radiada de circulación y que se procedería a la retención de su licencia de conducir, situación que provocó que el sujeto se ofuscara con los agentes presentes en el lugar.

Durante el procedimiento de inspección, los policías revisaron la mochila del aprehendido, identificado como Russo Acosta, de 24 años. En el interior del bolso hallaron dos teléfonos celulares, una bolsa transparente que contenía hojas verdes y una abultada suma de dinero.

Frente al hallazgo de los elementos, se dio participación al personal del Departamento Drogas Ilegales, organismo que a su vez tomó contacto con la fiscal federal de turno para la correspondiente intervención judicial.

Luego de concretar las tareas de pesaje e inspección, las fuerzas de seguridad confirmaron el secuestro de los celulares, la sustancia vegetal y un total de $2.480.000 en efectivo. Por disposición legal, el infractor fue trasladado a la dependencia policial acusado de violar los artículos 98°, 109°, 117° y 118° de la Ley 941-R, quedando además la causa bajo la órbita del Primer Juzgado de Faltas.