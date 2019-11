Manifestantes liberan casi todas las universidades tomadas en Hong Kong

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las principales universidades de Hong Kong, que permanecían tomadas por estudiantes y manifestantes antigubernamentales, fueron liberadas hoy después de un asedio policial de varios días, y solo un campus importante sigue siendo controlado por un grupo de manifestantes.



Las universidades se han convertido en los últimos días en el principal campo de batalla entre los activistas a favor de la democracia y la policía.



Las fuerzas de seguridad recuperaron hoy el control de la Universidad China de Hong Kong después de que los grupos que la controlaban abandonaran el lugar.



También liberaron todos los carriles de la autopista Tolo, que conduce al lugar, y que permanecía bloqueada.



El martes pasado, la Policía y los manifestantes se enfrentaron fuertemente en el campus de la Universidad China, que había sido transformada en una fortaleza.



La mayoría de las nueve principales universidades de la ciudad habían sido liberadas esta mañana, excepto la Politécnica de Kowloon, donde cerca de un centenar de manifestantes mantienen el control.



Allí, el grupo acumuló bombas molotov, rocas y adoquines que usan para defenderse de los intentos de la policía por desalojarlos.



Los presidentes de las nueve universidades emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron al gobierno que resuelva el estancamiento político y restablezca el orden y la seguridad.



"Es lamentable que el desacuerdo social haya llevado a los campus universitarios a convertirse en importantes campos de batalla políticos y que la respuesta del gobierno hasta ahora no haya sido efectiva", sostiene el comunicado.



Agrega que "ningún punto de vista político otorga una licencia para dañar la propiedad, emplear amenazas físicas o usar la violencia contra las personas".



Muchas universidades han cancelado las clases por lo que resta del año y cientos de estudiantes extranjeros y de China continental fueron evacuados o se fueron de Hong Kong por sus propios medios, después de que el martes se desatara una batalla por el control del edificio.



Los medios hongkoneses informaron hoy que al menos 300 estudiantes holandeses de intercambio fueron instados a regresar por sus universidades de origen, debido a la escalada de la violencia.



El servicio de transporte permaneció suspendido en al menos tres de las 12 líneas ferroviarias debido a los daños en las estaciones mientras que varias líneas de colectivo también quedaron fuera de servicio



Tropas del Ejército Chino, que no pueden actuar sin autorización de Hong Kong, desplegaron sus esfuerzos para limpiar los escombros fuera de la Universidad Bautista Kowloon Tong, donde esta semana hubo enfrentamientos.



Los soldados juntaron adoquines, piedras y otros elementos que estaban en las calles e impedían el flujo de tránsito mientras que la policía antidisturbios observaba desde las calles.



Las calles de la ex colonia británica estuvieron tranquilas hoy a la espera de un único evento, planificado, para celebrar la marcha anual del orgullo gay en el centro de la ciudad.



Al cumplirse el sexto mes, las manifestaciones se han tornado cada vez más violentas.



Las protestas estallaron por la decisión del gobierno de tratar una ley de extradición a China que los activistas vieron como un ejemplo de la erosión de sus derechos desde que la isla volvió a estar bajo control chino en 1997.



El proyecto de ley fue retirado, pero las manifestaciones han virado hacia nuevos reclamos, incluido sufragio universal.