Cada vez que juega la Selección argentina, ya sea por un Mundial, una Copa América o las Eliminatorias, hay un lugar en Miami donde la pasión albiceleste se vive como si fuera en cualquier rincón del país. Se trata de Manolo, un restaurante que desde hace dos décadas reúne a miles de argentinos para compartir cada partido, pero también los encuentros de Boca, River y los principales equipos del fútbol nacional.

En diálogo con DIARIO HUARPE, desde el tradicional local destacaron el vínculo que lograron construir con la comunidad argentina residente y con quienes visitan la ciudad. "Es el punto de encuentro de todos los argentinos cuando hay partidos de fútbol, el Mundial, Copa América, eliminatorias, también cuando juegan Boca, River y todos los equipos de Argentina. Siempre cuando juegan Argentina en el Mundial, Manolo, el restaurante, es el punto de encuentro para todo el mundo y para que todo el mundo venga acá a disfrutar de los partidos."

Además del clima futbolero, el restaurante ofrece una carta con sabores bien argentinos para acompañar cada encuentro. "Bueno, aquí vendemos milanesas, pizzas, tenemos empanadas, tostados, figas, hay un montón de comida argentina que pueden disfrutar."

El reconocimiento que obtuvo el restaurante como punto de reunión de los hinchas argentinos es motivo de orgullo para sus propietarios, quienes aseguran que la respuesta del público se mantiene intacta desde hace años. "Bueno, estamos muy contentos, la verdad. Hace 20 años que estamos abiertos y siempre ha sido un punto de encuentro para todos ellos y siempre estamos muy felices de recibirlos."

Con el paso del tiempo, Manolo dejó de ser solamente un restaurante para transformarse en una verdadera embajada de la pasión argentina en Miami. Allí, entre banderas celestes y blancas, camisetas de clubes, cánticos y platos típicos, cientos de compatriotas encuentran un lugar donde vivir cada partido como si estuvieran en casa.