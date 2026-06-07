Las intensas nevadas que afectan a la cordillera sanjuanina obligaron a mantener el cierre preventivo del Paso de Agua Negra, una de las principales conexiones internacionales entre Argentina y Chile. La medida rige, al menos, hasta el lunes 8 de junio, según informaron autoridades oficiales.

Desde la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, en coordinación con organismos chilenos, señalaron que la decisión responde a las condiciones climáticas adversas que se registran en la zona de alta montaña.

La acumulación de nieve y el riesgo de desprendimientos de rocas hacen que actualmente no se puedan garantizar condiciones seguras de transitabilidad, lo que representa un peligro tanto para vehículos particulares como para el transporte de cargas.

El cierre del Centro de Frontera Agua Negra se enmarca dentro de los protocolos habituales ante situaciones climáticas extremas, priorizando la seguridad de quienes transitan por este corredor internacional.

Las autoridades indicaron que la reapertura del paso quedará sujeta a nuevas evaluaciones técnicas por parte de Vialidad y organismos competentes, quienes deberán verificar que las condiciones sean óptimas antes de habilitar nuevamente el tránsito.

Mientras tanto, se recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos hacia la zona cordillerana hasta que se confirme la reapertura del paso.

El fenómeno climático continúa afectando la región y mantiene en alerta a las autoridades, que monitorean de manera permanente la evolución de las condiciones en alta montaña.