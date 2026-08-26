A sus 17 años, Manuel Zapata recibió una de las noticias más importantes de su carrera deportiva: fue convocado para representar a Argentina en el Mundial Escolar 2026, que se disputará en Brasil. El lugar se lo ganó con sus resultados dentro de la pista, pero ahora comenzó otra carrera, esta vez fuera de ella: necesita reunir alrededor de $3.800.000 para poder viajar y portar la Albiceleste.

El joven velocista será el único representante sanjuanino dentro del seleccionado y llegará a la competencia como uno de los mejores atletas juveniles del país, ya que participarán los seis mejores del ranking nacional. Actualmente ocupa el segundo puesto en los 100 metros y el tercero en los 200, las dos pruebas en las que se especializa.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Manuel contó que todavía intenta asimilar una convocatoria que recibió hace apenas dos semanas. A la emoción se sumó rápidamente la preocupación por conseguir los fondos necesarios para afrontar el viaje. El costo ronda entre $3.600.000 y $3.800.000 e incluye traslados, alojamiento, estadía e indumentaria.

El joven se encuentra entre los mejores seis atletas del país.

Aunque el Mundial será en diciembre, el tiempo para reunir el dinero es mucho menor. El joven explicó que deberá realizar pagos anticipados durante los próximos meses. Para llegar a Brasil, primero viajará desde San Juan hasta Buenos Aires, donde se encontrará con el cuerpo técnico y el resto de la Selección Argentina, para luego partir hacia Río de Janeiro.

La noticia de que había sido elegido lo encontró en la Escuela 9 de Julio. Al principio, lejos de imaginar que se trataba de una convocatoria real, pensó que alguien le estaba jugando una broma. “Las primeras palabras que vi fueron ‘convocado’, ‘Mundial’ y ‘Argentina’. Dije: ‘Me están jodiendo, me están haciendo una broma’”, recordó.

De esta manera, después de tres años consecutivos dentro de los rankings nacionales U18 y U20, Manuel tendrá por primera vez la posibilidad de vestir los colores de la Selección Argentina y disputar un Mundial. “Soy el único sanjuanino después de años. La verdad que es un orgullo, un orgullo total”, expresó Manuel.

Manuel entrena en el Club Atletismo San Juan.

Su presente deportivo explica cómo llegó hasta allí. Entre sus últimos resultados aparece una medalla de bronce en el Nacional U20, conseguida frente a atletas hasta dos años mayores. “No importa contra quién esté corriendo. Yo voy con la cabeza de que voy a ganar”, afirmó sobre la mentalidad con la que enfrenta cada competencia.

Del miniatletismo a representar al país

La historia de Manuel con el atletismo comenzó mucho antes de los rankings y las medallas. Desde pequeño estuvo vinculado al deporte y reconoce a su hermana mayor, Guadalupe Zapata, como una de las responsables de despertar esa pasión. “En vez de enseñarme a caminar, me enseñó a correr”, expresó.

Con los años encontró su lugar en las pruebas de velocidad y actualmente entrena bajo las órdenes de Renzo Varón y Agustina Recabarren, acompañado por sus compañeros del Club Atletismo San Juan. Su preparación es constante: entrena de lunes a viernes de 19 a 21 y los sábados por la mañana suma las prácticas vinculadas a los Juegos Binacionales.

Manuel será el único sanjuanino dentro del seleccionado nacional.

Antes de concentrarse completamente en el Mundial tendrá otro desafío. El próximo 6 de septiembre disputará el Nacional U18, donde volverá a buscar una medalla. “La provincia se merece, mi club se merece medallas y vamos a buscar el oro”, aseguró.

Manuel ya consiguió dentro de la pista el derecho a representar al país. Ahora necesita reunir $3.800.000 para que aquella convocatoria que primero creyó que era una broma pueda terminar, en diciembre, con él corriendo por Argentina en Brasil.

Cómo colaborar con Manuel

Quienes deseen colaborar con Manuel para que pueda reunir los fondos necesarios para viajar al Mundial Escolar 2026 pueden realizar una transferencia al alias manuzapatamp, a nombre de Manuel Gerardo Zapata Guerrero.