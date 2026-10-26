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Manzanas en 2 meriendas rápidas: torta en sartén y pancakes al horno
POR REDACCIÓN
Sabor y aroma a manzanas en dos meriendas rápidas como la torta en sartén y los pancakes al horno. Una torta húmeda que se hace directo en la hornalla con manzanas caramelizadas y unos riquísimos pancakes que se hacen en una bandeja al horno resultan muy prácticos para el antojo. Son dos opciones infalibles para comer algo rico a la tarde con poco esfuerzo.
Si amás el perfume de las manzanas en repostería estas recetas son ideales para que soluciones la merienda sin pasar horas en la cocina. Una torta de sartén de lujo ultraperfumada con base caramelizada y trocitos de chocolate y unos pancakes en bandeja al horno ligeros son perfectos para armar porciones para toda la semana.
Opción 1: Torta de manzanas acarameladas en sartén
Una alternativa ideal para cuando no querés prender el horno. En tan solo 30 minutos lográs una torta húmeda con una capa irresistible de manzanas caramelizadas y chocolate en cada bocado.
Ingredientes:
Para las manzanas de la base: 2 manzanas, manteca y azúcar en cantidad necesaria para caramelizar.
Para la masa: 1 manzana grande, 75 g de azúcar (1/3 taza), 2 cucharadas de aceite de girasol, 2 huevos, 1/4 taza de leche (60 ml), 1 taza de harina leudante (120 g), esencia de vainilla, canela a gusto y 100 g de chocolate picado opcional.
Paso a paso:
En una sartén con un poco de manteca y azúcar disponemos las 2 manzanas cortadas para formar una base caramelizada.
Aparte en un bowl batir los huevos con el azúcar, el aceite, la leche, la vainilla y la canela.
Incorporar la harina leudante, la manzana restante picada en cubitos pequeños o rallada gruesa y el chocolate picado para integrar bien.
Verter la preparación sobre las manzanas caramelizadas en la sartén.
Cocinar a fuego bajo y tapado durante aproximadamente 30 minutos hasta que la masa esté cocida y al pincharla salga limpia. Desmoldar dando vuelta con cuidado para que el caramelo quede arriba.
Opción 2: Pancakes de manzana al horno
Una genialidad práctica y liviana donde se vierte toda la mezcla en una placa, se cubre con manzana y va directo al horno. Tibia cortás la masa en cuadrados que se pueden enrollar para guardar en porciones.
Ingredientes:
160 g (1 1/3 tazas) de harina común
400 ml (1 2/3 tazas) de leche
2 huevos
3 cucharadas de azúcar o eritritol
30 g (2 cucharadas) de aceite de oliva
Una pizca de sal
2 manzanas picadas
Canela en polvo y un extra de azúcar impalpable o eritritol para espolvorear.
Paso a paso:
Batir en un bowl la harina, la leche, los huevos, el endulzante, el aceite y la sal hasta obtener una mezcla lisa y homogénea.
Verter la preparación en una placa o bandeja para horno previamente aceitada o con papel manteca.
Distribuir las manzanas picadas de manera uniforme por encima y espolvorear generosamente con canela.
Hornear a 200 °C durante 15 a 18 minutos hasta que la superficie esté dorada.
Retirar, espolvorear con un toque de endulzante mientras tibia, cortar en porciones y disfrutar.
El consejo del día:
Ambas recetas se prestan para jugar con lo que tengas en la heladera. Si no tenés chocolate para la de sartén podés usar frutos secos y en los pancakes al horno podés sumar peras o unas gotitas de esencia de vainilla para intensificar el perfume casero.